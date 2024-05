Débordements après Monaco – Fenerbahçe : le club turc sanctionné de 30 000 euros d’amende

Monaco est parvenu à l’emporter au match 4 contre Fenerbahçe (62-65) pour ainsi forcer un dernier match décisif à Gaston-Médecin. Mais cette dernière rencontre a été émaillé de débordements à la Ülker Sports Arena, avec notamment l’intrusion sur le parquet de supporters turcs après le buzzer final.

L’EuroLeague a ainsi décidé de sanctionner le club stambouliote d’une amende de 30 000 euros, pour « le jet d’objets sur le terrain ainsi l’invasion de ce dernier après la fin du match ». Mais le clan monégasque a également reçu un avertissement, avec Jaron Blossomgame, pour « un manque de respect envers le public ».

Le match 5 entre Monaco et Fenerbahçe aura lieu ce mercredi 8 mai (19h).

This week 🍿

It will all be decided 👀 #EveryGameMatters pic.twitter.com/P1oEG5qTSD

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 6, 2024