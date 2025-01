Décès de René Comes, ancien président emblématique de Lattes-Montpellier

Juste avant le passage à l’année 2025, René Comes s’est éteint à l’âge de 80 ans, le dimanche 29 décembre. Le BLMA perd ainsi l’une de ses figures du 21e siècle : « De par son engagement et sa passion indéfectible, René aura marqué l’histoire du BLMA », écrit le club héraultais dans son communiqué.

Commençant à s’investir à Lattes-Montpellier dès les années 1990, René Comes a surtout marqué le BLMA lors de sa présidence de 2008 à 2017. Cela correspondra à la période phare du club, glanant sept des neuf titres de l’histoire du club : le championnat par deux fois (2014, 2016), la Coupe de France à quatre reprises (2011, 2013, 2015 et 2016) et le Match des Champions (2016).

À l’occasion de la reprise de La Boulangère Wonderligue (LBWL) ce week-end, un hommage lui sera rendu ce dimanche 5 janvier en marge de la rencontre entre Lattes-Montpellier et Charnay.