Déjà éliminé, Le Portel sèchement défait à Sassari

Mardi soir, le Portel a joué son cinquième match de la deuxième phase de la FIBA Europe Cup. D’ores et déjà éliminée de la course aux quarts de finale, l’ESSM ne jouait donc rien de particulier, si ce n’est l’envie de proposer du bon basket, face à une équipe de Sassari qui n’avait pas encore remporté le moindre match lors de ce second tour (défaite 76-83 au Chaudron).



Premier double-double en Europe pour Boyer



Dans un premier temps, les hommes d’Éric Girard ont su rivaliser avec leurs adversaires italiens. Les tirs à 3-points de Sassari pleuvaient sur le parquet (9/18 à la mi-temps) mais il en faut plus pour décourager une équipe qui n’a plus rien à perdre. Bien aidé par l’apport dans la raquette de Mathieu Boyer, auteur de son premier double-double en Coupe d’Europe (15 points à 6/9 et 10 rebonds), les joueurs du Pas de Calais s’accrochent tant bien que mal. Malheureusement, quelques pertes de balle évitables et une adresse en berne dans les dernières minutes de la première période ont laissé Sassari reprendre l’ascendant avant le retour aux vestiaires. Reste que le premier acte est plutôt réussi côté stelliste (43-46).

𝑼𝒏 𝒅𝒐𝒖𝒃𝒍𝒆-𝒅𝒐𝒖𝒃𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆́ 🫨 Mathieu #Boyer a réalisé hier au @dinamo_sassari son meilleur match sous les couleurs stellistes avec un joli double-double… 𝟭𝟱 points à 67%

𝟭𝟬 rebonds dont 4 off

𝟯 passes décisives

𝟭 contre

𝟮𝟰 d'évaluation 📽️👇🏼 pic.twitter.com/8iLhjPOUQr — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) January 29, 2025

Le Portel verrouillé en seconde période

Toujours en effectif réduit, avec huit professionnels confirmés, plus du temps de jeu pour le néo-pro Christopher Ebunangombe (4 points en 18 minutes) et quelques miettes pour le duo Kris Renier – Izan Le Meut, Le Portel a perdu pied au retour des vestiaires, face à une équipe sarde plus agressive et toujours aussi adroite à longue distance (16/31 à trois points au total), Le Portel a perdu pied. Si les ex de Betclic ÉLITE, Justin Bibbins (3 points) et Miralem Halilovic (6 points), sont restés sobres, d’autres ont fait vivre un cauchemar à la défense nordiste : Erten Gazi (16 points), Brian Fobbs (18 points) ou Giovanni Veronesi (19 points) en têtes de file.



Largement dominé en seconde mi-temps (27-42), Le Portel s’est finalement incliné 70-88 à Sassari. L’ESSM bouclera sa deuxième campagne continentale la semaine prochaine avec un match de prestige à la maison contre Bilbao. De quoi pouvoir se concentrer à 100% sur la quête du maintien.