Dejan Milojević est décédé à l’âge de 46 ans ce mercredi 17 janvier. Assistant-coach des Golden State Warriors depuis 2021, le technicien serbe a été victime d’une crise cardiaque survenue lors d’un dîner d’équipe à Salt Lake City, où les Warriors allaient affronter le Jazz d’Utah. La rencontre a été reportée.

Ancien joueur de haut-niveau avec notamment des passages au Budućnost Podgorica, au Partizan Belgrade, à Valence et à Galatasaray, le natif de Belgrade est devenu coach au début des années 2010. Il a pris le poste de coach du KK Mega Basket, la pouponnière de l’agence Beobasket, en 2012. Jusqu’à son départ de la formation belgradoise en 2010, l’ex-assistant-coach de l’équipe nationale de Serbie a accompagné de nombreuses futures stars, comme Nikola Jokic, mais aussi des jeunes prospects français, Timothé Luwawu-Cabarrot, Alpha Kaba et Adam Mokoka. Après avoir coaché le Budućnost Podgorica six mois en 2021, il a rejoint le staff de Steve Kerr.