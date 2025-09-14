Dennis Schröder, l’âge d’or : « Je veux jouer avec l’Allemagne jusqu’à mes 40 ans ! »

Sa réaction : « C’est incroyable ! On termine à 9-0, comme à la Coupe du Monde. On n’a pas eu peur dans les grands moments. Il n’y a pas que Franz (Wagner) ou moi, c’est toute l’équipe : Isaac Bonga fait 4/4 à 3-points et nous amène énormément d’énergie sur son dunk égalisateur à 79-79, Andy Obst met un shoot énorme à -5, Daniel Theis aussi. Ça a été un effort incroyable de tout le monde. Des grosses actions de la part de joueurs avec de gros caractères ! Je suis tellement fier de tout le monde car nous sommes toujours restés ensemble, à travers les hauts et les bas. On avait déjà connu ça mais être champion du monde et champion d’Europe à la fois, c’est énorme ! »

Sur l’assistant-coach, Alan Ibrahimagic, qui a remplacé Alex Mumbru au pied levé : « Bravo à Alan ! Ce qu’il a fait n’était vraiment pas facile. Bien sûr qu’Alex était le head-coach mais Alan a fait un boulot incroyable en prenant le relais comme ça. C’est lui qui était au bord du terrain à faire les changements, à assurer les temps-mort, à nous coacher. On a fait 9-0 avec tout le monde, c’est un bon boulot de tout le coaching staff ! »

« Je me rappelle de l’élimination

au premier tour du Mondial 2019 »

La régularité de l’Allemagne : « Tout le monde nous appelle la génération dorée. Je me rappelle de la Coupe du Monde 2019, on s’est fait sortir au premier tour et tout le monde était extrêmement déçu dans le vestiaire. On a construit là-dessus, l’équipe est restée sur la même longueur d’onde, et Gordie (Herbert) m’a nommé capitaine. Tout le monde a respecté cela et s’est mis à tirer dans le même sens, à travailler ensemble vers le but ultime : remporter une médaille d’or. On a eu le bronze en 2022, l’or en 2023, la quatrième place aux JO et encore l’or cet été ! C’est un privilège pour moi de représenter l’Allemagne, mes coéquipiers, la fédération, le staff technique, le staff médical. C’est incroyable d’être avec eux tous les étés. C’est pour ça que je veux le faire jusqu’à mes 40 ans ! Mais on verra, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui sont bons. C’est ce qu’on essaye de faire ! Ça fait 11-12 ans que je suis là, que j’essaye de placer l’Allemagne sur la carte et de donner envie aux jeunes de se mettre au basket. C’est le but principal de tout ça. »

L’éternelle comparaison avec Dirk Nowitzki : « Dirk a changé le basket pour tous les intérieurs et de mon côté, je suis Dennis Schröder. Chacun a son histoire, son héritage. Ce que Dirk a fait en NBA et en FIBA nous a donné envie de venir jouer pour l’Allemagne. Mais au final, je suis Dennis Schröder et mon nom est Dennis Schröder. C’est mon héritage. Tout ce qui m’importe, c’est de pouvoir aider mes coéquipiers à remporter des médailles d’or. »

Propos recueillis à Riga,