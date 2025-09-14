Nouveau MVP pour le chancelier Dennis Schröder avec l’EuroBasket 2025 !

Dennis Schröder (1,85 m, 32 ans) a été élu MVP de l’EuroBasket 2025, deux ans après avoir remporté le même trophée individuel lors de la Coupe du monde 2023, à Manille.

Schroder MVP plutôt que Wagner

Alors qu’il était à 0/2 aux tirs à la mi-temps, Dennis Schröder a terminé à 16 points à 5/11 aux tirs. Il a notamment marqué le panier décisif en fin de rencontre pour prendre 3 points d’avance (86-83). Il a également donné 12 passes décisives. A ses côtés, son acolyte et coéquipier Franz Wagner s’est contenté de 4 points en deuxième mi-temps. Meneur, capitaine et leader charismatique de la Mannschaft, celui qui fête ses 32 ans ce lundi 15 septembre a donc logiquement reçu ce nouveau trophée individuel après le titre de champion d’Europe de l’Allemagne.

Dennis Schröder est le septième joueur de l’histoire à cumuler un titre de MVP de la Coupe du monde et un titre de MVP de l’EuroBasket après Sergei Belov, Drazen Dalipagic, Drazen Petrovic, Toni Kukoc, Dirk Nowitzki et Pau Gasol.

Dennis Schröder (1,85 m, 31 ans) est accompagné dans le cinq idéal de l’EuroBasket par le Slovène Luka Doncic (2,01 m, 26 ans), son coéquipier Franz Wagner (2,08 m, 24 ans), Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans) et Alperen Sengun (2,11 m, 23 ans).