Le cinq idéal de l’EuroBasket 2025 avec une grosse surprise !
Il ne manque que Luka Doncic sur la photo du cinq idéal de l’EuroBasket 2025.
Nommé MVP de l’EuroBasket 2025, Dennis Schroder est accompagné dans le cinq idéal de l’EuroBasket 2025 par son coéquipier Franz Wagner. Le duo des champions d’Europe se retrouve forcément avec le finaliste Alperen Sengun, qui présente la troisième meilleure évaluation en moyenne du tournoi, le médaillé de bronze Giannis Antetokounmpo (deuxième meilleure évaluation) et le n°1 dans cette statistique, Luka Doncic, bien que ce dernier n’ait pas atteint le dernier carré.
Demi-finaliste avec la Finlande, Lauri Markkanen aurait pu compléter le quatuor, ou Cedi Osman, finaliste avec la Turquie.
L’EuroBasket 2025 a sacré l’Allemagne pour la deuxième fois de l’histoire, après son titre de 1993. Championne du monde en 2023, elle enchaîne sur la scène continentale.
Le cinq idéal de l’EuroBasket 2025 :
- Dennis Schroder (1,85 m, 31 ans) : meneur de l’Allemagne, 20,3 points, 3,4 rebonds et 7,2 passes décisives pour 20 d’évaluation
- Luka Doncic (2,01 m, 26 ans) : meneur de la Slovénie, 34,7 points, 8,6 rebonds et 7,1 passes décisives pour 36,6 d’évaluation
- Franz Wagner (2,08 m, 24 ans) : ailier de l’Allemagne, 20,8 points, 5,9 rebonds et 3,4 passes décisives pour 21,9 d’évaluation
- Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans) : intérieur de la Grèce, 27,3 points, 10,6 rebonds et 4,1 passes décisives pour 31,6 d’évaluation
- Alperen Sengun (2,11 m, 23 ans) : pivot de la Turquie, 21,6 points, 10,1 rebonds et 6,6 passes décisives pour 29,3 d’évaluation
Commentaires