EuroBasket masculin

Le cinq idéal de l’EuroBasket 2025 avec une grosse surprise !

EuroBasket 2025 - On connaît le cinq idéal de l'EuroBasket 2025. Un intru s'est infiltré parmi les demi-finalistes. Luka Doncic a été préféré à Lauri Markkanen ou encore Cedi Osman.
00h00
Le cinq idéal de l’EuroBasket 2025 avec une grosse surprise !

Il ne manque que Luka Doncic sur la photo du cinq idéal de l’EuroBasket 2025.

Crédit photo : Lilian Bordron

Nommé MVP de l’EuroBasket 2025, Dennis Schroder est accompagné dans le cinq idéal de l’EuroBasket 2025 par son coéquipier Franz Wagner. Le duo des champions d’Europe se retrouve forcément avec le finaliste Alperen Sengun, qui présente la troisième meilleure évaluation en moyenne du tournoi, le médaillé de bronze Giannis Antetokounmpo (deuxième meilleure évaluation) et le n°1 dans cette statistique, Luka Doncic, bien que ce dernier n’ait pas atteint le dernier carré.

Demi-finaliste avec la Finlande, Lauri Markkanen aurait pu compléter le quatuor, ou Cedi Osman, finaliste avec la Turquie.

L’EuroBasket 2025 a sacré l’Allemagne pour la deuxième fois de l’histoire, après son titre de 1993. Championne du monde en 2023, elle enchaîne sur la scène continentale.

Le cinq idéal de l’EuroBasket 2025 :

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
doubleti
N'importe quoi....doncic n'a pas porté son équipe à autre chose qu'un quart de final....osman méritait mieux
cedando
Doncic est individuellement le meilleur joueur du tournoi, y pas scandale. On peut discuter de l'absence de Markannen. Sinon ce 5 là en NBA, ça joue le titre 💪. Ça manque de shoot extérieur qui n'est pas la force de Schroeder.
