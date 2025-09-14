Le cinq idéal de l’EuroBasket 2025 avec une grosse surprise !

Nommé MVP de l’EuroBasket 2025, Dennis Schroder est accompagné dans le cinq idéal de l’EuroBasket 2025 par son coéquipier Franz Wagner. Le duo des champions d’Europe se retrouve forcément avec le finaliste Alperen Sengun, qui présente la troisième meilleure évaluation en moyenne du tournoi, le médaillé de bronze Giannis Antetokounmpo (deuxième meilleure évaluation) et le n°1 dans cette statistique, Luka Doncic, bien que ce dernier n’ait pas atteint le dernier carré.

Demi-finaliste avec la Finlande, Lauri Markkanen aurait pu compléter le quatuor, ou Cedi Osman, finaliste avec la Turquie.

L’EuroBasket 2025 a sacré l’Allemagne pour la deuxième fois de l’histoire, après son titre de 1993. Championne du monde en 2023, elle enchaîne sur la scène continentale.