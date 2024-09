Dernière recrue d’expérience à l’Élan Chalon, avec l’ailier croate Zeljko Sakic

Pour compléter son effectif, l’Élan Chalon a mis la main sur une recrue d’expérience, avec l’ailier croate Zeljko Sakic. Ainsi, Chalon-sur-Saône compte 9 joueurs professionnels, auxquels il faut ajouter Akram Naji, pour entamer la saison 2024-2025 en Betclic ELITE.

Bienvenue à Chalon-sur-Saône Zeljko 🔴⚪️ L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la signature de l’ailier fort croate Zeljko Sakic ! ℹ️ https://t.co/YHvs3FRaxt…#RougeEtBlanc pic.twitter.com/RvCjdF8pkD — Elan Chalon (@ELANCHALON) September 5, 2024

L’Élan Chalon terre des Balkans

Ailier-fort de 36 ans, Zeljko Sakic va connaître sa première expérience en France en Bourgogne. Au cours de sa carrière professionnelle débutée en 2009 dans son pays, au KK Dubrava à Zagreb, il a connu de nombreux pays, avec certains clubs réputés comme Manresa et Estudiantes en Espagne, Lietkabelis en Lituanie ou encore l’UNICS Kazan en Russie. Zeljko Sakic est également un ex-international croate, avec 22 sélections au compteur et des participations aux phases de qualification de l’EuroBasket 2022 ou du Mondial 2023. La saison dernière, Zeljko Sakic valait encore 8,7 points, 3,7 rebonds et 1,7 passe décisive en 25 minutes de jeu avec Tofas Bursa dans le championnat turc.

« C’est un joueur avec un leadership naturel, toujours tourné vers la performance collective, décrit le staff dans le communiqué de l’Élan Chalon. Il sera évidemment un élément important de notre équipe sur le plan sportif, de par son intensité des deux côtés du terrain et sa connaissance du jeu sur le poste 4 mais également dans l’alchimie et le relationnel du groupe, de par son expérience et la grande sérénité qu’il dégage. »

La signature de Zeljko Sakic augmente le contingent de joueurs des Balkans dans l’effectif de l’Élan Chalon, après les signatures de Nemanja Nenadic et Dusan Ristic.