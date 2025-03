Des regrets après Strasbourg – Paris : « C’est frustrant, car il y avait quelque chose à aller chercher »

Dans une année 2025 bien sombre avec 1 seule victoire en 9 matchs, la SIG de Strasbourg aurait bien eu besoin d’un succès de prestige contre Paris. Le scénario de ce match très serré aurait pu être parfait, jusqu’à ces trois dernières minutes et ce 15-9 encaissé avec un Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) décidément revanchard contre le club où il s’est formé quasiment 10 ans.

Les talents individuels ont donc fait la différence dans ce money-time. De quoi laisser une amertume aux fans venus en nombre au Rhénus, et qui ont pu se plaindre des arbitres ayant notamment exclu le coach Thomas Drouot. Mais en conférence de presse, dans des réactions publiées sur le site du club, l’assistant Julien Zoa, qui a remplacé son coach sur le banc, et Jean-Baptiste Maille (7 points et 5 rebonds) n’ont pas voulu se cacher derrière cette excuse :

« Notre deuxième mi-temps manque de cohérence : ils inscrivent 52 points, ce qui est beaucoup trop. Quand nous parvenons à recoller un peu dans le quatrième quart-temps, ils enchaînent une série et nous perdons deux ou trois ballons. C’est frustrant, car il y avait quelque chose à aller chercher ce soir, mais cela n’a pas tourné en notre faveur. Quant aux décisions arbitrales, on ne va pas se cacher derrière ça. La sortie d’un coach est un événement dans un match, mais cela ne doit pas nous faire perdre notre basket. On a su bien le faire par moments, mais pas sur l’ensemble de la rencontre. » Jean-Baptiste Maille

« Les décisions arbitrales font partie du jeu, et c’est dommage que le coach se fasse sortir. Malgré cela, il y a eu une belle réaction des joueurs, qui ont su profiter de l’euphorie du moment. Mais quand on essaie de jouer au même rythme que Paris, on s’expose forcément. En fin de match, la fatigue et les pertes de balle nous coûtent très cher. La frustration est d’autant plus grande que la défaite se joue sur des détails… Mais il faut aussi relativiser : nous avons perdu contre une équipe d’EuroLeague qui a su faire preuve d’une efficacité et d’une lucidité que nous n’avons pas encore. » Le coach assistant Julien Zoa

En danger vis-à-vis de la zone de relégation (13e avec deux victoires d’avance sur Le Portel, 15e), les Strasbourgeois vont vite devoir se remobiliser. Les prochaines occasions seront lors de deux déplacements consécutifs à Nancy puis Limoges. Deux équipes qu’ils ont réussi à battre à l’aller, à chaque fois de 20 points. Quant à Paris, l’opération est belle puisque le staff a réussi à aller chercher cette victoire sans plusieurs cadres (Collin Malcolm, Mikael Jantunen, Daulton Hommes). Un succès dans la lignée du retour en forme de l’équipe parisienne, et qui donne encore plus confiance dans cette fin de saison qui sera très relevée.