Des Rolling Stones à Yves Duteil, Germain Castano (Orléans) « choqué » par l’attitude de ses joueurs contre Évreux

« Ce (mercredi) matin, avec un peu d’humour, je dis aux gars : « je ne sais pas ce qu’il se passe, il y a les Rolling Stones à CO’Met ». Il y a presque 10 000 personnes, même nous on ne comprend pas. C’est pas les Rolling Stones que j’ai vu. Ça ressemblait plus à Yves Duteil » déclarait, sourire jaune, Germain Castano en conférence de presse d’après-match.

Devant une affluence record pour un match de Pro B opposant Orléans à Évreux, le 27 décembre dernier, avec notamment 1 500 places vendues les dernières 24 heures (!), les joueurs orléanais ont déçu. Leur public, bien sûr, mais surtout leur coach qui n’a pas fait dans la demi-mesure.

Impatient d’être à la reprise le 4 janvier pour effacer cette mauvaise copie, Germain Castano espère que ses joueurs auront un tout autre état d’esprit pour la suite de la saison. Car les réflexions étaient de mise après la défaite contre Évreux.

« Est-ce que le costume est trop grand pour certains ? Je n’ose pas le croire. On était triste à regarder… Cette arena doit être un chaudron, mais aujourd’hui, on est à 50% de victoires. Ce sont les adversaires qui se transcendent, pas nous. […] Je leur ai dit aux garçons, que c’est possible que ça ne nous arrive plus jamais dans notre vie de jouer devant une aussi belle assistance ! T’as beau faire tous les choix du monde, sur la deuxième mi-temps, on ne tenait pas un duel. Pas un ! Plus je prenais des temps-morts, plus je voyais les têtes se baisser. À -6 à 10 minutes de la fin, ta tête elle se baisse ?! Comment c’est possible ? Je répète, je suis choqué. […] Je ne veux pas tout jeter à cause d’un match mais je ne suis pas sûr qu’on termine la saison avec cette équipe. C’est en réflexion. Parce qu’on sait tous où on a envie d’aller. Et là où on a envie d’aller, il faut du caractère. Et de l’enthousiasme. J’ai tout vu sauf ça ce (mercredi) soir. »