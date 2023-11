Desmond Quincy-Jones rejoint Quimper pour les trois prochains mois

Quimper vient d’engager Desmond Quincy-Jones (2,01 m, 38 ans) pour les trois prochains mois.

L’ailier-fort va retrouver une division qu’il connaît bien pour y jouer depuis 2015. Après avoir gagné les playoffs avec le Stade Rochelais en juin 2022, le natif de Courbevoie portait les couleurs de Tarbes-Lourdes la saison passée (8,9 points à 45,9% de réussite aux tirs et 3,5 rebonds en 27 minutes). Il espère laisser les Béliers dans la position actuelle (9 victoires et 3 défaites), à savoir en tête de la poule A de Nationale 1 masculine (NM1) à l’issue de son contrat.

« Au vue de l’enchainement des matchs, avec les semaines chargées, on voit bien qu’il commence à y avoir des petits bobos dans toutes les équipes, explique le coach Thibault Wolicki.

Dans la mesure où on a envie d’être ambitieux et de se donner les moyens de nos ambitions, on a décidé de regarder ce qu’il y avait sur le marché, quand on a vu que Desmond était disponible ça a été une évidence. C’est quelqu’un qui a de l’expérience, qui a un vrai tir à 3-points et qui va nous permettre d’apporter de l’adresse supplémentaire. C’est quelqu’un qui va être de bons conseils pour nos plus jeunes car il a déjà gagné ce championnat de NM1 donc ça nous paraissait tout à fait cohérent de d’additionner un mec sur qui on peut avoir des garanties humainement parlant.

Le groupe vit bien, c’est un bon mec et un bon joueur de basket donc il n’y avait pas de mauvaises raisons de ne pas le faire. »