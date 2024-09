Deux départs d’ampleur à Milan : la légende Kyle Hines à la retraite, Shabazz Napier au Bayern Munich

L’Olimpia Milan voit deux joueurs importants de son effectif s’en aller, avec Kyle Hines (1,98 m, 38 ans) et Shabazz Napier (1,85 m, 33 ans).

Emblème de l’EuroLeague sur les quinze dernières années, Kyle Hines a annoncé la fin de sa carrière de joueur ce mercredi 4 septembre. Après avoir commencé sa carrière professionnelle en 2e division italienne, l’intérieur américain a franchi les échelons pour réaliser une carrière accomplie, couronnée notamment de quatre titres en EuroLeague (2012, 2013, 2016 et 2019 avec le CSKA Moscou), ainsi que trois trophée de meilleur défenseur de la compétition (2016, 2018 et 2022). Il est actuellement le joueur qui a disputé le plus de rencontres dans l’histoire de l’EuroLeague (425).

Que ce soit lors de ses passages en Russie, mais aussi en Grèce (Olympiakos), Allemagne (Bamberg) et Italie (Milan), Kyle Hines aura également remporté un trophée national à chaque fois.

It’s been an amazing journey. ❤️🙏🏾4️⃣2️⃣ pic.twitter.com/kfLreh8L1P — Kyle Hines (@SirHines) September 4, 2024

Le club milanais a également enregistré le départ de Shabazz Napier vers le Bayern Munich ce mercredi 4 septembre. Il rejoint ainsi l’entraîneur Gordon Herbert et l’assistant T.J. Parker pour un contrat d’une année, avec également une autre en option. Le meneur americano-portoricain sort de son premier exercice complet en EuroLeague, partagé entre l’Étoile Rouge de Belgrade et Milan, pour 11,8 points et 3,5 passes décisives de moyenne sur ses 40 premiers matchs d’EuroLeague.