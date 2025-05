Deux matches de préparation des Bleues diffusés sur La Chaîne L’Équipe

En pleine préparation pour l’EuroBasket 2025, qui se tiendra du 18 au 29 juin à Athènes, l’équipe de France féminine va disputer trois matches de préparation sur le sol français. Deux de ces rencontres seront retransmises en direct à la télévision, pour permettre au grand public de suivre les Bleues dans leur montée en puissance vers la compétition continentale.

Deux matches des Bleues en direct sur @lachainelequipe 📺 Et ça commence dès ce dimanche à 18h pour le 1er match de prépa' à Reims contre la Turquie 🙌 ➕ d'infos : https://t.co/yjsUKbSQ3v #PassionnémentBleu pic.twitter.com/aJkr01etbZ — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) May 22, 2025

Deux matches diffusés en clair avant l’EuroBasket 2025

Vice-championnes olympiques en titre, les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont débuté cette semaine leur préparation à l’EuroBasket. Premier rendez-vous ce dimanche 25 mai à 18h00 à Reims, au Complexe René Tys, face à un adversaire encore non communiqué. Cette rencontre sera diffusée en direct sur La Chaîne L’Équipe.

Après un premier stage, les Bleues enchaîneront avec un second bloc de travail à Brest. Elles y disputeront deux matches face à la Belgique : l’un le mardi 3 juin à 21h00, qui ne sera pas télévisé, et le second le lendemain, mercredi 4 juin à 21h00, à la Brest Arena, retransmis lui aussi en direct sur La Chaîne L’Équipe.