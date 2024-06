Deux saisons de plus pour Serge Mourtala à la JA Vichy

La JA Vichy a annoncé dans un communiqué ce vendredi 14 juin la prolongation du pivot Serge Mourtala (2,12 m, 26 ans) pour les deux prochaines saisons.

Serge Mourtala, Vichyssois pour 2 saisons supplémentaires ✍️ Celui a dépassé le cap des 200 matchs joués pour le club continuera de porter les couleurs thermales pour les 2 prochaines années 🙌 📲 Communiqué: https://t.co/i8vFuxpvis À très vite Sergio 💙#JAV #PROB pic.twitter.com/15qOKrviMO — JA Vichy Basket (@jav_basket) June 14, 2024

Arrivé en 2017 au club, le Nigérien va donc entamer sa 8e année à Vichy à la rentrée 2024. Depuis son arrivée, Serge Mourtala n’a fait que progresser jusqu’à la saison 2021-2022 (9,9 points, 5,9 rebonds et 1 contre par match en 21 minutes de jeu). De retour début mars après une longue blessure, le pivot enregistrait 5,8 points et 3 rebonds sur la fin de saison. Il a montré qu’il avait retrouvé toutes ses capacités en fin de saison, avec notamment un match à 19 points et 8 rebonds en playoffs contre l’Élan béarnais. Véritable point d’ancrage dans le jeu offensif, le Nigérien est une réelle arme de dissuasion en défense avec ses 2,12 mètres et 2,28 mètres d’envergure. C’est cet apport et son histoire à Vichy qui a convaincu Dounia Issa et le club de le prolonger.

« La belle saison collective et sa superbe fin de saison ont attiré pas mal de convoitises, a expliqué le coach Dounia Issa. Le conserver était une de nos priorités pour ainsi garder une ossature de la saison passée. Serge est un point d’ancrage important dans notre projet offensif et défensif, arriver à trouver un accord entre toutes les parties est une réelle source de satisfaction. On espère qu’on va continuer à le faire progresser, qu’il va continuer à avancer dans sa carrière avec nous. On sait tous les qualités que possède Serge avec sa dissuasion du fait de sa grande taille, son toucher de balle et son sens du jeu. On est donc très heureux de la prolongation de Serge Mourtala à la JAV. »

Serge Mourtala était arrivé à Vichy au moment où Guillaume Vizade a été nommé coach principal. La saison 2024-2025 sera sa première sans ce dernier à la tête de l’équipe professionnelle.