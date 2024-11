Deuxième match d’absence pour Victor Wembanyama, touché au genou

En l’absence de leur leader, les Spurs doivent modifier leur façon de jouer et faire contribuer d’autres joueurs. Ce qu’ils ont parfaitement réussi à faire cette nuit lors de la NBA Cup face aux ex-leaders de la Conférence Ouest, le Thunder (victoire 110-104), alors que Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) était sur le banc en tenue de ville.

Car les absences de ce dernier sont rares. L’année dernière, le prodige français n’a raté que 11 matchs, bien répartis tout au long de la saison. Les Spurs ont toujours été prudents avec lui, mais il n’a pas encore eu la moindre blessure qui nécessiterait de le mettre sur le côté sur une longue durée. Ces derniers jours, ce n’est en fait que la deuxième fois de sa carrière outre-atlantique qu’il rate deux matchs d’affilée.

Wembanyama a reçu un coup au genou dans une rude bataille dans la raquette des Lakers contre Anthony Davis dans la nuit du 15 au 16 novembre (défaite 115-120). Il était sorti temporairement du terrain pour aller se faire soigner aux vestiaires. Même s’il assurait qu’il n’y avait « rien de tordu, donc tout va bien » dans une conférence de presse rapportée par Théo Quintard, il a tout de même été préservé par les Spurs sur les deux matchs suivants face à Dallas (défaite 110-93) et Oklahoma City. Son état est étudié quotidiennement, comme l’a expliqué le coach par intérim Mitch Johnson :

Le n°1 de la Draft 2023 était d’ailleurs d’abord annoncé incertain pour le match du Thunder, avant d’être finalement écarté. Ce qui est un plutôt bon signe. Les Spurs joueront leur prochain match face au Jazz dans la nuit du 21 au 22 novembre. Si Wembanyama venait à rater ce match, cela serait sa plus longue absence en NBA. Il a toujours pris grand soin de son corps avec une hygiène de vie irréprochable et une attention aux détails. À son retour, il essaiera de continuer sur sa lancée de son match historique à 50 points, deux jours avant sa blessure. Avec des ajustements dans le jeu, notamment au niveau de sa quantité de 3-points pris (13,7 pris en moyenne sur ses trois derniers matchs) ?

Victor Wembanyama says his leg is “pretty beat up.” I asked him about the Lakers’ defensive adjustments towards him and whether he remembers the last time he played a game where he shot zero free throws. Seems frustrated but thinks progress was made as a team. #PorVida #Spurs pic.twitter.com/tTVay6JxDQ

— SpursRΞPORT (@SpursReporter) November 16, 2024