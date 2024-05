DeVante’ Jones, vexé d’être hors course pour le titre de MVP, se venge sur Limoges

Ce dimanche 5 mai, DeVante’ Jones (1,82 m, 26 ans) avait des comptes à régler et l’a montré aux électeurs du Trophée de MVP de la saison 2023-2024 de Betclic ÉLITE. La veille, la Ligue Nationale de Basket (LNB) avait dévoilé les finalistes au trophée de MVP de la saison 2023-2024, et il ne s’y trouvait pas.

Deuxième meilleur marqueur de la ligue, cinquième aux passes décisives ou encore septième intercepteur, le meneur du Mans Sarthe Basket a fait par de son incompréhension sur X.

This summer about to be so personal, gone come back on a whole different level! #betonyourself — DeVante’ Jones (@3DevanteJ) May 6, 2024

Une saison individuelle de haut-niveau



Finaliste des playoffs de Betclic ÉLITE en 2023 avec les Metropolitans 92, DeVante’ Jones a rejoint Le Mans l’été dernier. Le meneur étasunien voit ses statistiques à la hausse et dans tous les domaines. Cette saison, l’ancien de Michigan (NCAA) tourne à 16 points en moyenne par match (contre 7,6 en 2022-2023), plus du double par rapport à la saison dernière. Autrement, il a également augmenté ses statistiques de 1 passe décisive en plus par match (de 4,4 à 5,3), son pourcentage aux lancers-francs de près de 10% (de 77,4% à 86%). Bref, il a passé un cap lors de sa deuxième saison au niveau professionnel.

2ème meilleur marqueur du championnat, 5ème passeur, 8ème à l'éval'… Nous @LNBofficiel, on l'aurait mis dans le Top 15 ! 😉#TrophéesLNB https://t.co/N5lk0Pu0fT — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) May 6, 2024

Match XXL pour rappeler sa juste valeur

C’est un DeVante’ Jones de gala qui s’est produit à Antarès dimanche. Le natif de La Nouvelle-Orléans a brillé face à Limoges. En pleine course aux playoffs plus que serrée, il a sorti un match à 22 points, 5 passes décisives, 2 rebonds et 3 interceptions. Les supporters sarthois ont eu le droit à un joueur revanchard pour aller chercher une large victoire (101-75) qui leur permet d’espérer à une qualification pour les playoffs avant l’ultime journée de championnat, ce samedi 11 mai.

𝗗 𝗘 𝗩 𝗔 𝗡 𝗧 𝗘' 𝗝 𝗢 𝗡 𝗘 𝗦 🤌⚡️ pic.twitter.com/DTpR5glzT8 — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) May 6, 2024

C’est maintenant un DeVante Jones revanchard qui se prépare dès à présent pour revenir plus fort que jamais la saison prochaine.