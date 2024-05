Les 15 finalistes au trophée de MVP de la saison 2023-24 de Betclic ELITE sont connus

Les finalistes au trophée de MVP de la saison 2023-24 de Betclic ÉLITE ont été dévoilés. À l’approche de la fin de la saison, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a annoncé les nommés pour cette distinction individuelle.

Sans grande surprise, l’équipe la plus représentée est Monaco avec trois joueurs (James, Diallo et Okobo). On retrouve derrière plusieurs équipes avec deux membres comme Paris (Shorts et Hifi), Nanterre 92 (Bibbins et Ayayi), la JL Bourg (Mike et Risacher) et l’ASVEL (Fall et Lee). Parmi les 15 nommés, on note la présence de 6 Français, soit de deux plus que la saison dernière (4).

Qui succèdera donc à Victor Wembanyama ? Réponse en mai prochain.

Les 15 nommés pour le titre de MVP de la saison en Betclic ELITE : Joël Ayayi (Nanterre 92)

Justin Bibbins (Nanterre 92)

T.J. Shorts (Paris Basketball)

Nadir Hifi (Paris Basketball)

Neal Sako (Cholet Basket)

Mike James (Monaco)

Alpha Diallo (Monaco)

Elie Okobo (Monaco)

D.J. Cooper (Roanne)

Youssoupha Fall (ASVEL)

Paris Lee (ASVEL)

Isiaha Mike (JL Bourg)

Zaccharie Risacher (JL Bourg)

Shevon Thompson (SLUC Nancy)

Bastien Vautier (Le Portel)