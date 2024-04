Dieng et Sarr passent à côté du match 1 des finales

Ousmane Dieng et Olivier Sarr rentrent en Oklahoma après une large défaite dans le match 1 des finales de playoffs de G-League.

Les deux Français du Blue d’OKC n’ont pas pesé dans cette première rencontre perdue de 20 points (86-106) sur le parquet des Maine Celtics. A -19 après un quart-temps (33-14), l’équipe d’Oklahoma City n’a pas réussi à revenir. Il faut dire que certains de ses leaders ont souffert offensivement. Cela a été le cas pour la paire intérieure Ousmane Dieng (15 points à 6/17 aux tirs, dont 3/8 à 3-points, 3 rebonds, 4 passes décisives et 3 balles perdues) – Olivier Sarr (9 points à 3/10, dont 1/5 à 3-points, 12 rebonds, 2 interceptions et 3 balles perdues). En face, le pivot portugais Neemias Queta s’est régalé (20 points à 9/11 et 13 rebonds).

Ousmane Dieng, Olivier Sarr et toute l’équipe du Blue tentera d’égaliser ce jeudi lors du match retour, à Oklahoma City.