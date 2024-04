Dieng et Sarr en finale des playoffs de G-League avec OKC Blue

Ousmane Dieng et Olivier Sarr se sont qualifiés pour la finale des playoffs de G-League ce dimanche 7 avril, en s’imposant 114 à 107 sur le parquet des Stockton Kings avec le Blue d’Oklahoma City (OKC).

Chez le leader de la conférence Ouest (24 victoires et 10 défaites à l’issue de la saison régulière), la franchise affiliée au Thunder d’Oklahoma City a mal démarré (27-16, 12′) devant les 3 025 spectateurs de l’Adventist Health Arena. Seulement, l’équipe de Kameron Woods a complètement pris le dessus dans le deuxième quart-temps (18-42). Et si les locaux ont recollé dans le dernier quart-temps, c’est bien le Blue qui s’est qualifié en finale.

Ousmane Dieng ramène le Blue dans le match

Outre Jahmi’us Ramsey (29 points et 8 rebonds) et Adam Flagler (21 points et 5 passes décisives), Ousmane Dieng a brillé (23 points à 9/16 aux tirs, 13 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions) au poste 4. Le Lot-et-Garonnais a fini avec le meilleur +/- (+16) des siens. Saignant en début de deuxième quart-temps, il a ramené OKC dans le match.

.@okcthunder signees Ousmane Dieng, Adam Flagler, and Keyontae Johnson had sensational performances to help lead the @okcblue to their second @NBAGLeagueFinals! #NBAGLeaguePlayoffs 👏🙌 pic.twitter.com/E92GqRYEJx — NBA G League (@nbagleague) April 8, 2024

Très bon en demi-finales, Olivier Sarr a eu moins d’impact (4 points à 2/6, 8 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres), à cause des fautes notamment (6). Il tentera de faire mieux face aux Maine Celtics en finale, eux qui ont battu les Long Island Nets dans la finale de conférence Est. Le match aller se déroulera dans le Maine ce mardi 9 avril, avant un match retour le jeudi 11 dans l’Oklahoma puis une éventuelle belle chez les Celtics le lundi 15.