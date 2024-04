Olivier Sarr et Ousmane Dieng en finale de conférence des playoffs avec le Blue d’OKC

Olivier Sarr et Ousmane Dieng sont les derniers Français encore en lice dans les playoffs de G-League. En effet, leur équipe du Blue d’OKC a éliminé l’autre équipe qui comportait encore un tricolore dans ses rangs, les Skyforce Sioux Falls de Théo Maledon (111-93). De retour de blessure, ce dernier n’a pas permis d’éviter la défaite aux siens pour leur entrée en lice dans la compétition. Le duo Olivier Sarr – Ousmane Dieng va ainsi disputer les finales de conférence des playoffs de G-League.

Un match monstrueux pour Olivier Sarr, un retour de courte durée pour Théo Maledon

C’est le pivot Olivier Sarr qui a été l’un des grands artisans du Blue d’OKC dans la nuit de vendredi à samedi. Le grand frère d’Alexandre a réalisé un match extrêmement complet avec 20 points, 11 rebonds, 6 passes décisives et 5 contres en 36 minutes de jeu. Son énorme prestation a notamment permis de prendre le meilleur sur l’équipe domiciliée dans le Dakota du Sud dans un dernier quart-temps remporté sur le score de 34 à 18. Et ce malgré la prestation compliquée de son partenaire Ousmane Dieng, maladroit face aux Skyforce avec seulement 2 points à 1/10 aux tirs mais 7 rebonds et 7 passes décisives en 27 minutes de jeu.

De retour après avoir manqué les trois derniers matchs de saison régulière, Théo Maledon n’effectuera donc qu’une seule apparition en playoffs. Avec 18 minutes de temps de jeu, le meneur a inscrit 11 points à 4/7 aux tirs et délivré 5 passes décisives.

En finale de conférence, le Blue d’OKC d’Olivier Sarr et Ousmane Dieng sera opposé aux Stockton Kings, l’équipe affiliée aux Sacramento Kings en NBA. La rencontre aura lieu dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 avril.