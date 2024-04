Olivier Sarr joue le meilleur basket de sa vie en G-League

C’est un joueur dont on parle moins, mais qui est pourtant l’un des dix français encore sous contrat en NBA cette saison. Olivier Sarr (2,08 m, 25 ans) vit sa troisième saison au Thunder depuis qu’il a quitté la NCAA en 2021. En two-way contract pour la troisième saison d’affilée dans l’Oklahoma, il n’a joué que 18 matchs en NBA cette saison. La plupart en début de saison pour pallier quelques pépins physiques de ses coéquipiers. En 2024, c’est surtout en G-League qu’il s’est illustré, après avoir refusé dans un premier temps d’y retourner. Deuxième meilleur rebondeur de la saison et dixième meilleur contreur, il affiche ses meilleures statistiques en carrière. Et depuis quelques matchs et le début des playoffs, celles-ci sont encore en augmentation, pour atteindre des niveaux sensationnels. Il a atteint la maturité dans son jeu.

Parmi les tous meilleurs intérieurs de G-League

Le Blue d’OKC s’est qualifié dans la nuit du 5 au 6 avril pour la finale de la Conférence Ouest en G-League, en éliminant le Sioux Falls Skyforce d’un certain Théo Maledon, que Sarr a côtoyé pendant un an au Thunder. Après la rencontre, le plus vieux des deux a d’ailleurs chambré son cadet, sur le parquet et sur les réseaux. Et Sarr avait de quoi, puisqu’il a sorti une nouvelle performance monstrueuse : 20 points, 11 rebonds, 6 passes décisives et 5 contres. Pivot titulaire, il est une des grandes raisons du succès du Blue dans ces playoffs. Sur les quinze derniers matchs, l’aîné de la fratrie Sarr compile des statistiques moyennes de 15,9 points à 58,3% aux tirs (dont 38,2% à 3-points), 14,7 rebonds, 2,2 passes décisives, 0,8 interception et 2,6 contres. Il a notamment une belle relation avec son compatriote Ousmane Dieng, qui le sert souvent sur des alley-oops.

Playoff Olivier Sarr: A double double with five blocks. pic.twitter.com/VPuYds18jn — Rylan Stiles (@Rylan_Stiles) April 6, 2024

Quel avenir la saison prochaine ?

En se montrant comme un des joueurs les plus dominants de G-League, Sarr fait du bruit outre-atlantique. Avant que le Thunder le repêche en début de saison dernière, il avait joué sous le maillot des Suns en Summer League, puis des Blazers en pré-saison NBA. Il est donc surveillé par d’autres franchises. Son profil d’intérieur défensif mais mobile et capable d’écarter avec son tir extérieur correspond au basket moderne. Même s’il n’obtient pas de contrat NBA la saison prochaine, il pourrait tout à fait attirer des grosses écuries européennes.

En attendant, il a un titre à aller chercher avec le Blue d’OKC, pour succéder aux Delaware Blue Coats d’un certain Sekou Doumbouya. En finale de conférence, ils affronteront les Stockton Kings dans la nuit de dimanche à lundi. Toujours sur une seule rencontre éliminatoire. Ce pour une place dans la grande finale, qui se jouera au meilleur des trois matchs.