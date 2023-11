Olivier Sarr : « Continuer à prouver que ma place est en NBA »

NBA - À 24 ans, Olivier Sarr va tenter de se faire une place en NBA, toujours au Thunder. Engagé via un two-way contract, il est censé alterné entre NBA et G-League.

Sorti de l’Université de Kentucky, où il a terminé son cursus NCAA, en 2021, Olivier Sarr (2,11 m) tente depuis de faire sa place en NBA.

Pour la troisième saison de suite, le pivot formé entre Bordeaux, Toulouse et le Pôle France est lié à la franchise du Thunder d’Oklahoma City. A 25 ans, il s’est engagé via un two-way contract. Il est censé alterner entre les matches NBA, avec le Thunder, et ceux de G-League, avec le Blue. Pour l’instant, l’ancien pivot de Wake Forest (NCAA) n’a pas joué en G-League, au contraire de son compatriote et coéquipier Ousmane Dieng. A San Francisco, il a expliqué à Melvin Karsentin de BasketUSA comment cela se passe pour lui :

« D’abord, je ne peux pas jouer plus de 50 matchs en NBA avec mon contrat. Après, tout dépend de l’approche de l’équipe pour savoir quand je reste avec le Thunder ou quand je suis envoyé en G-League. Pour l’instant, vu que c’est ma troisième année avec eux, on est plus dans une collaboration. C’est-à-dire qu’il y a des discussions avec le coach et s’il y a un moment où ils pensent m’envoyer en G-League, il va tout de même me demander mon opinion pour savoir si je pense que ce serait préférable pour moi d’aller en G-League ou si je souhaite rester avec le Thunder. Il me demande aussi quel match je préfère jouer avec la G-League, si je veux faire les déplacements avec l’équipe, si je veux juste jouer à domicile. Donc il y a vraiment un dialogue. »

L’objectif de la saison est de s’affirmer un peu plus comme un joueur NBA à temps plein.

« Pour moi, c’est continuer à prouver que ma place est en NBA, à gagner du temps de jeu, à gagner de l’expérience et jouer sur mes points forts. C’est-à-dire, apporter de l’énergie, prendre les tirs ouverts à 3-points, mettre de la pression sur le cercle, défendre dur et protéger le cercle. Si je peux exceller dans ces domaines, tout ira bien. »

Olivier Sarr reste sur sa meilleure performance de la saison NBA (6 points en 10 minutes), lors d’une large victoire du Thunder à Portland dimanche.