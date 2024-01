Le rêve d’Olivier Sarr ? Jouer avec son frère Alexandre en équipe de France

Olivier Sarr (2,08 m, 24 ans) vit actuellement sa 3e saison en NBA. Malgré sa non-sélection le soir de la Draft NBA 2021, après un cursus complet à l’université (trois saisons à Wake Forest et une dernière à Kentucky), le pivot français est toujours en activité outre-Atlantique, actuellement sous two-way contract avec le Thunder d’Oklahoma City (contrat permettant de prendre part à 50 matchs NBA dans la saison et d’évoluer parallèlement en G-League).

Même s’il évolue principalement dans l’anti-chambre de la grande ligue américaine (un peu moins d’une dizaine d’apparitions en NBA cette saison), le natif des Deux-Sèvres ne perd pas de vue son objectif de devenir, à terme, un joueur NBA à part entière, comme il l’a confié au média Basket USA. Il a notamment abordé les éléments qui pourraient définitivement faire pencher la balance du bon côté.

« Je dois continuer à m’étoffer, à progresser physiquement. Maintenant, je sens qu’il n’y a plus la même différence physique qu’il y avait à mes deux premières années, où je sentais qu’il y avait un gros impact. Je dois continuer dans cette voie-là. Et puis, continuer à gagner en confiance offensivement. Continuer à être la tête de la défense de l’autre côté, à orienter mes coéquipiers et protéger la raquette. Après, ça dépendra du rôle que le coach voudra me donner. Si c’est un rôle de « stretch 5 », j’en ai les capacités. Si c’est un rôle de présence intérieure, j’ai les capacités aussi. Si c’est les deux, tant mieux. »

En attendant de pouvoir se faire une place définitive dans la rotation d’une équipe du Thunder très solide cette saison (2e de la conférence Ouest), Olivier Sarr peut se faire les crocs en G-League. Une division, dont la saison a débuté il y a peu, où l’intérieur affiche de très sérieuses statistiques pour le moment, en étant en double-double de moyenne (12 points, 11,3 rebonds, 2 passes décisives et 2,3 contres en 31 minutes de jeu en moyenne sur 4 matchs).

« Dans tous les cas, ça me permet de jouer au basket [à propos de la G-League]. Ça me permet aussi de travailler [en match] sur ce que je travaille à l’entraînement tous les jours. Mettre en place ce que j’ai envie de mettre en place dans mon jeu. En ce moment, c’est avec la G-League mais ma vision, c’est de pouvoir le refaire [avec le Thunder] quand j’aurai l’opportunité et des minutes. L’essentiel, c’est de passer du temps sur le terrain. »

Enfin, Olivier Sarr a été interrogé sur l’équipe de France, ainsi que l’éventualité d’y évoluer un joueur avec son frère Alexandre (2,13 m, 18 ans), actuel joueur des Perth Wildcats en NBL et attendu tout en haut de la Draft NBA 2024 selon les spécialistes.