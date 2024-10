La présaison est un monde à part en NBA. Un monde dans lequel il est toujours compliqué de tirer le moindre enseignement tant ces matchs de préparation prennent parfois des allures de laboratoire grandeur nature. Et s’il peut être tentant de s’enflammer sur les performances de nos tricolores à cette période de l’année, il est généralement plus sage de raison garder.

Difficile pour autant de ne pas spéculer sur le futur d’Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) cette saison à Oklahoma City tant l’ancien pensionnaire du Pôle France semble prendre ses marques dans le collectif de Mark Daigneault. Responsabilisé 25 minutes par son entraîneur en sortie de banc, le Lot-et-Garonnais a de nouveau brillé jeudi dans la victoire d’OKC sur le parquet d’une faible équipe d’Atlanta qui avait notamment choisi de se priver de Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans). Ainsi après deux dernières sorties convaincantes (20 points, 10 rebonds et 8 passes décisives contre les New Zealand Breakers, puis 10 points, 3 rebonds et 5 passes face à Denver), l’ancien joueur de Villeneuve-sur-Lot a signé 15 points, 8 rebonds et 2 passes décisives et 1 contre pour prendre le dessus sur les Hawks, s’affirmant comme le 6e homme du Thunder sur cette présaison. De bon augure pour le dernier MVP des finales de G-League avec le Blue d’Oklahoma City, dont les deux dernières années de contrat avec le Thunder ne sont pas garanties (Team Option).

𝐕𝐨𝐢𝐥𝐚̀ 𝐜𝐞 𝐪𝐮’𝐢𝐥 𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐥 𝐚 𝐝𝐮 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬 𝐝𝐞 𝐣𝐞𝐮 😌 Ousmane Dieng montre de belles choses en présaison avec le Thunder ✨ pic.twitter.com/Y9HaDK7h2Z — GOATOGUY (@goatoguy) October 18, 2024

Autre satisfaction de ce jeudi, la prestation très complète de Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) avec Charlotte en dépit d’une défaite en prolongation sur le parquet des Pacers (116-121). Avec 11 points à 100% de réussite aux tirs, 5 rebonds, 2 passes et 3 contres en 24 minutes de jeu, l’ex-Clipper a brillé des deux côtés du parquet a marqué des points vis à vis de son entraîneur Charles Lee. Son coéquipier et compatriote aux Hornets, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans), a en revanche connu moins de réussite. En vue lors de ses premières rencontres, l’ex-Choletais a manqué d’adresse (7 points à 2 sur 11) contre Indiana, sans toutefois oublier de faire apprécier ses qualités physiques et son combativité (14 rebonds).

5/5 au tir @MoussaDiabate_ x @hornets pic.twitter.com/Mns0iyQLhM — NBA France (@NBAFRANCE) October 18, 2024

Victor Wembanyama ménagé, Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) est monté au créneau dans le derby texan face aux Rockets mercredi. S’il n’a pu empêcher la défaite des Spurs face à Houston (107-129) et Jalen Green, auteur de 30 points, l’ancien joueur de Baskonia a livré son meilleur match de la présaison avec 15 points à 6 sur 8 et 4 rebonds en 22 minutes. Solide en G-League avec les Austin Toros mais limité à 12 petits matchs avec les Spurs par Gregg Popovich la saison dernière, Sidy Cissoko tentera de se frayer un chemin dans la rotation du champion NBA 2014 cette année.

A noter enfin les timides sorties de Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans) avec les Clippers (0 point, 2 rebonds en 13 minutes) et d’Armel Traoré (2,05 m, 21 ans) avec les Lakers (2 points et 5 rebonds en 11 minutes), respectivement vainqueurs de Sacramento et Phoenix pour les deux équipes de Los Angeles.