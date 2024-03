Dijon et ses espoirs de qualification quasiment envolés à Ludwigsbourg

Dijon voit ses espoirs de qualification pour les quarts de finale de la BCL se réduire fortement après sa défaite à Ludwigsbourg (71-59). Devant au score pendant la majeure partie de la rencontre, la JDA a craqué dans le dernier quart-temps en Allemagne (28-14). Avec cette 3e défaite en quatre matchs, il faudrait un petit exploit pour que les Bourguignons poursuivent leur route au delà du top 16 de la Ligue des Champions.

Dijon devant… avant le réveil des Allemands en fin de partie

À un peu moins de dix minutes de la fin de la partie, Dijon était pourtant encore en position de se relancer dans la banlieue nord de Stuttgart (47-51, 32′). Dans une rencontre très maladroite, ce qui viendra à bout des chances de victoire dijonnaise, la JDA a fait la course en tête. Profitant des nombreuses pertes de balles allemandes (27 au total), l’équipe de Laurent Legname a regagné les vestiaires à la pause avec 7 points d’avance (25-32), après avoir obtenu un avantage de +13.

Toujours privé de David Holston mais avec le retour de Alan Dokossi (6 points et 5 rebonds), les Dijonnais ont petit à petit vu Ludwigsbourg revenir à hauteur, avant de complètement se faire distancer dans les dernières minutes. Jusque-là aussi très maladroit, Ludwigsbourg (43% aux tirs) a converti 7 paniers sur 11 tentatives et aussi 7 lancers-francs sur 8 lors des sept dernières minutes. Cela a permis de terminer la partie sur une série de 22 points à 7, afin de l’emporter de plus de dix points contre Dijon. L’absence d’adresse des Bourguignons (3/17 à 3-points), couplée, tout comme Ludwigsbourg, à une forte propension à perdre des ballons (19), expliquent en grande partie ce résultat négatif outre-Rhin.

La JDA n’a plus son destin en main

L’ancien Limougeaud Jayvon Graves (20 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 5 ballons perdus) a participé à cette fin de match réussie des Allemands pour permettre à son équipe de rejoindre le voisin de Bonn aux deux premières places du groupe (3 victoires – 1 défaite). Ainsi, avec le maigre bilan de 1 victoire et 3 défaites, Dijon n’a plus son destin en main : la JDA devra l’emporter contre Galatasaray et Bonn, en reprenant le point-average sur cette dernière équipe, tout en espérant que les deux clubs allemands perdent leurs deux derniers matchs.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre