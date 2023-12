Dimitris Itoudis vers la sortie au Fenerbahçe Istanbul ?

EuroLeague - Alors que le Fenerbahçe Istanbul reçoit l'AS Monaco vendredi, le club turc pourrait se séparer de son entraîneur Dimitris Itoudis, arrivé sur les bords du Bosphore en 2022.

Il y a deux semaines, il exultait comme rarement à la fin d’un match lambda de saison régulière, infligeant au Real Madrid sa première défaite européenne de l’automne. Mais cette image de Dimitris Itoudis, au bout de la prolongation, restera vraisemblablement comme sa dernière séquence de joie à la tête du Fenerbahçe Istanbul. Selon les informations de SDNA, le technicien grec vit ses toutes dernières heures dans la cité stambouliote.

Sous contrat avec le Fenerbahçe Istanbul jusqu’en juin 2025, Dimitris Itoudis est en poste depuis l’été 2022 et n’a rien remporté au cours de sa première saison, marquée par une élimination en quart de finale de l’EuroLeague (contre l’Olympiakos) et en demi-finale des playoffs du championnat turc (face à l’Anadolu Efes). Malgré un recrutement ambitieux, la situation ne s’est pas vraiment améliorée cette année (12e en EuroLeague), ce qui entraîne de nombreux échos quant à des désaccords entre l’entraîneur double champion d’Europe et sa direction.

Depuis l’exploit contre le Real Madrid, le Fenerbahçe Istanbul est englué dans une série de quatre défaites d’affilée : deux en championnat (à Besiktas et chez l’Anadolu Efes) et deux en EuroLeague (à Vitoria et Barcelone). Une mauvaise passe qui devrait donc coûter son poste à Itoudis, juste avant la réception de l’AS Monaco, programmée vendredi à 18h45. Les premières rumeurs affluent déjà sur le nom de son remplaçant. Logiquement, elles se tournent vers les deux entraîneurs les plus cotés disponibles : Sarunas Jasikevicius et Andrea Trinchieri, avec ce dernier qui tiendrait largement la corde.