Direction Avignon pour Ruphin Kayembe, Théo Rey et Abdoulaye Sy

Ruphin Kayembe (2,01 m, 31 ans), Theo Rey (1,91 m, 24 ans) et Abdoulaye Sy (2,01 m, 29 ans) continuent leur carrière à Avignon Le Pontet.

Ruphin Kayembe, un pivot fin connaisseur de la NM1

L’USAP a entrepris de grosses modifications dans son budget. En effet, faute de moyens suffisants, le promu s’est fait piller nombre de ses joueurs qui ont réalisé une magnifique saison (poule haute du championnat). Ruphin Kayembe arrive d’un autre club de Nationale 1 masculine (NM1), le STB Le Havre. A ce niveau, le pivot congolais tournait à 11 points à 61,2% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds et 1,3 passe décisive en 21 minutes. Ruphin Kayembe reste une belle prise pour Avignon. Le natif de Kinshasa a brillé à Challans, Souffelweyersheim, Évreux, Denain et La Rochelle avant son arrivée au Havre.

Théo Rey est également installé en NM1. Après avoir joué LyonSO puis Loon-Plage, l’ancien petit de Sainte-Gemme et du Val d’Abret veut confirmer à Avignon. Cet arrière sort d’une saison à 11,2 points à 38,2%, 3,3 rebonds et 2,1 passes décisives en 22 minutes. Quant à Abdoulaye Sy, il va chercher à se relancer après une saison compliquée individuellement et collectivement. Au CEP Lorient, relégué sportivement, il a vu ses statistiquement diminuées (de 9,6 à 4,8 points, de 6,6 à 4,9 rebonds, de 2,7 à 2,2 passes décisives) malgré un temps de jeu en légère baisse (de 25 à 21 minutes).

Ce trio rejoint Maël Poiroux, Vanly Meïte, Nelson Cece et Austin Rasolonjatovo. L’effectif de Joachim Duthé, qui évoluera dans la poule B de NM1, doit encore être complété.