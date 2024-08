La Commission Fédérale de basket 5×5 et la Fédération Française de Basketball (FFBB) ont dévoilé ce vendredi la composition des poules A et B de Nationale Masculine 1 (NM1), établies sur la base de critères géographiques, économiques et sportifs.

Principal changement à noter pour l’exercice 2024-2025, l’intégration du Pôle France dans la poule A, réunissant les différentes équipes de région parisienne. Les promus Besançon et Charleville-Mézières, sont eux versés dans la poule B.

Les calendriers définitifs des deux groupes seront, eux, communiqués prochainement.

Poule A : AURORE VITRE BASKET BRETAGNE

CEP LORIENT BREIZH BASKET

ETOILE ANGERS BASKET

LES SABLES VENDEE BASKET

LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET

PAYS DE FOUGERES BASKET

POISSY BASKET ASSOCIATION

PÔLE FRANCE BASKETBALL

STADE TOULOUSAIN BASKETBALL

TOURS METROPOLE BASKET

UJAP QUIMPER 29

UNION RENNES BASKET 35

UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET

VENDEE CHALLANS BASKET Poule B : BERCK/RANG DU FLIERS

BESANÇON AVENIR COMTOIS

FEURS EF

ETOILE DE CHARLEVILLE-MEZIERES BASKET

LOON PLAGE AS

LYONSO BASKET

METZ BASKET CLUB

MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION

SAINT-CHAMOND ANDREZIEUX-BOUTHEON BASKET

SAINT-VALLIER BASKET DRÔME

SASP BC ORCHIES

SASP SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE

SO MARITIME BOULOGNE

UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET

Ci-dessous la carte des deux poules A et B :