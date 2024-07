Dominic Artis, des retrouvailles à Strasbourg avec Laurent Vila ?

Ancien maître à jouer de Cholet Basket entre 2021 et 2023, sous les ordres de Laurent Vila, Dominic Artis (1,90 m, 30 ans) pourrait retrouver son ancien coach à la SIG Strasbourg. Selon nos informations et celles du média polonais super-basket, l’arrière américain figure en haut de la liste des potentiels arrières du futur effectif alsacien.

Parti à Bodrum en Turquie après ses deux belles saisons à Cholet, Dominic Artis s’est contenté de 12,1 points à 37,4% de réussite aux tirs (dont 33,5% à 3-points), 3 rebonds et 3,2 passes décisives en 28 minutes. Désormais international kosovar, et donc bosman, le Californien va chercher à se relancer. Quoi de mieux ainsi pour l’ancien d’UTEP, Diablo Vlaly et Oregon de retrouver la Betclic ELITE et un coach sous les ordres duquel il ne s’est jamais montré aussi performant ?