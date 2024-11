Dominic Artis (Strasbourg) s’est blessé avec le Kosovo

La SIG Strasbourg n’avait pas exactement besoin de cela… Club le plus handicapé par la fenêtre avec quatre joueurs absents en plus du coach, déjà fragilisée par l’absence longue durée d’Illan Piétrus à la mène, l’équipe alsacienne a en plus récupéré son meilleur scoreur (16,4 points à 45%, 2,9 rebonds et 4 passes décisives) blessé au retour de la sélection.

Parti au Kosovo lundi soir où il était attendu comme le leader offensif de l’équipe de Jean-Denys Choulet face à la Suisse et l’Irlande, Dominic Artis (1,90 m, 31 ans) est rentré à Strasbourg dès vendredi, sans même passer par la case Dublin. Décevant en première période à Berne (4 points à 2/5, 1 rebond, 2 passes décisives et 2 balles perdues en 15 minues), le naturalisé n’est pas revenu sur le parquet helvète après la pause, se voyant diagnostiquer une petite déchirure abdominale par le staff médical kosovar. La conséquence d’un déplacement absolument rocambolesque ?

L’ancien arrière de Cholet est donc incertain pour la réception de l’ASVEL dimanche au Rhénus. « Nous espérons qu’il pourra rejouer bientôt », indique la SIG, qui devrait en savoir plus dans la journée concernant l’état de son joueur.