Dimanche 25 août, à l’occasion de l’Open de France à Rouen, Dominique Gentil n’est pas passé loin d’ajouter une ligne de plus, la dernière, à son palmarès. Défait en finale par Paris 3×3 avec l’équipe de Nantes (composée de Attila Ergir, Lucas Malary et Zayd Yahiaoui), l’un des monuments de la discipline reste malgré tout détenteur du record de victoires dans la compétition (4). Et plus largement, à l’heure de tirer sa révérence, Dominique Gentil quitte les parquets avec le meilleur palmarès actuel de l’histoire du 3×3 français.

Des carrières dans le 5×5 et le 3×3 longtemps menées de front

Dominique Gentil a pourtant longtemps refusé de choisir entre 5×5 et 3×3. Il a finalement fait le choix de la professionnalisation en 2023, en rejoignant l’équipe de Jeddah en Arabie Saoudite, rapatrié par Kevin Corre.

Avant cette dernière direction prise dans sa carrière, Dominique Gentil était constamment sur les parquets, du premier au dernier jour de l’année. « J’ai longtemps fait les deux et ça m’a coûté », nous avouait-il au début de l’été 2023. Sa carrière de 5×5, « Mister Nice » l’a quasiment exclusivement passée en NM1 (Rueil, Challans, Le Havre et Berck), exceptée une saison en Pro B à Nantes (2015-2016) et quelques apparitions en Pro A avec Strasbourg (5 matchs). Ce qui ne l’a pas empêché en parallèle en 3×3 de connaître des succès sur le circuit mondial et surtout, de belle campagnes internationales avec les Bleus.

Recordman de sélections en équipe de France… mais pas de Jeux olympiques

Médaillé de bronze à la Coupe du Monde 2017, médaillé d’argent à la Coupe d’Europe 2019 et recordman de sélections en Équipe de France, Dominique Gentil restera comme l’un des pionniers du 3×3 dans l’Hexagone. Même s’il n’a jamais pu participer aux Jeux olympiques, que ce soit lors de la première apparition de la discipline à Tokyo en 2021 (élimination au TQO) ou tout récemment à Paris 2024 (non-sélectionné). Mais le natif d’Ivry-sur-Seine avait trouvé le moyen et surtout l’envie de prolonger le fil de sa carrière : « J’avais besoin de souffler et j’ai retrouvé de l’oxygène dans le 3×3, où il y a une vraie liberté ». Le Martiniquais va désormais en découvrir une nouvelle avec la fin de sa carrière de joueur.