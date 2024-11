Dominique Malonga, première MVP du mois de la LFB

À la manière de la Betclic ELITE, la Ligue Féminine de Basket nouvellement nommée La Boulangère Wonderligue, a organisé pour la première fois un scrutin ayant pour but d’honorer la meilleure joueuse du mois. Ainsi, pour le mois de septembre et d’octobre de cette saison 2024-2025, c’est la joueuse de l’ASVEL féminin et internationale tricolore Dominique Malonga qui a été élue MVP.

En concurrence avec l’arrière d’Angers Joy Adams (1,80 m, 31 ans), la joueuse de Charnay Monique Akoa-Makani (1,79 m, 23 ans) et l’intérieure de Lattes-Montpellier Dulcy Fankam Mendjiadeu (1,90 m, 25 ans), c’est donc la pépite montante du basket français qui s’est vue récompenser. Il faut dire que Dominique Malonga (1,97 m, 18 ans) réalise un gros début de saison pour son retour à l’ASVEL féminin, après une saison en prêt à Tarbes. En LFB, elle est la 2e meilleure à l’évaluation (21,2), la 6e aux points (15,8 à 58% aux tirs) et la 5e aux rebonds (8,8). Ces dernières semaines, la native de Yaoundé au Cameroun a même réalisé pour la première fois de sa jeune carrière un dunk en match officiel, lors d’une rencontre d’EuroCup. Et nul doute que ce trophée de MVP ne sera pas le dernier pour Dominique Malonga.