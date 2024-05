Donta Hall vers le Fenerbahçe, Chris Jones également ?

Nick Calathes est passé du Fenerbahçe à Monaco, Donta Hall (2,06 m, 26 ans) pourrait faire l’inverse. En effet, Caglar Torun, journaliste turc, a annoncé que le pivot de la Roca Team intéresse le club stambouliote. Selon Luca D’Alessandro, Chris Jones (1,88 m, 31 ans) serait un cible de choix pour le Fener’.

Donta Hall a réalisé une saison moins aboutie que les précédentes. Avec Monaco, en sortie de banc, il a joué 13 minutes en moyenne. Souvent barré par Donatas Motiejunas, il a comptabilisé 4,9 points à 74% de réussite et 3,5 rebonds pour 8,1 d’évaluation. En fin de contrat avec Monaco, il pourrait, avec le Fener, retrouver le niveau de sa première saison en EuroLeague (13,3 d’évaluation en 2021-2022). Le coach lituanien Sarunas Jasikevicius est un adepte des pivots athlétiques comme Donta Hall, pour protéger le cercle et conclure des alley-oops.

Final Four sona erdiğine göre tekrar kendi işimize bakalım: Monaco’yla kontratında karşılıklı çıkış maddesi bulunan Donta Hall, Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezon uzun rotasyonu için en önemli aday konumunda şu anda. — Çağlar Torun (@caglartorun) May 27, 2024

Chris Jones intéresse trois clubs



L’ancien meneur de l’ASVEL, Chris Jones, sort d’une belle saison avec Valence. Le meneur américain au passeport arménien a comptabilisé 12,7 points, 2,1 rebonds et 4,2 passes décisives pour 12,8 d’évaluation. Il intéresserait trois clubs : le Partizan Belgrade, la Virtus Bologne et donc le Fenerbahçe Istanbul. La perte de Nick Calathes pourrait amener le club d’Istanbul a tout faire pour recruter l’ancien Villeurbannais, qui a débuté sa carrière professionnelle en Mongolie avant de passer par la Suisse et la Belgique. En effet, son profil de meneur gestionnaire va manquer avec le départ du meneur américano-grec. Pour ce qui est du Partizan, Zeljko Obradovic pourrait l’associer à Kevin Punter. Luca Banchi, pourrait lui créer un duo avec Daniel Hackett (1,96 m, 36 ans) à Bologne, sachant que Iffe Lundberg (1,93 m, 29 ans) n’est pas sûr de rester.