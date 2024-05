Nick Calathes à l’AS Monaco, c’est fait !

Nick Calathes (1,96 m, 35 ans) a accepté l’offre de l’AS Monaco selon nos informations. Le meneur américano-grec s’est engagé pour deux saisons, à un salaire annuel de 1,4 million d’euros.

✍️ Nick Calathes 2 years in Monaco is a deal done. 1.4 million per season. https://t.co/ySeGPBJM5T — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) May 24, 2024

Le meilleur passeur et intercepteur de l’histoire de l’EuroLeague vient de terminer quatrième du Final Four 2024. Joueur d’expérience, excellent organisateur et défenseur, il s’est montré décisif dans le quart de finale des playoffs contre Monaco. En prolongation, ses deux paniers à 3-points – ce qui n’est pas sa spécialité – ont été pour beaucoup dans la qualification du Fenerbahçe à Berlin.

Nick Calathes et Mike James réunis à l’AS Monaco ?

Reste à savoir avec qui Nick Calathes sera associé à l’arrière de l’AS Monaco. Elie Okobo est toujours sous contrat – avec des clauses lui permettant de partir en NBA -, Matthew Strazel également. En revanche, son ancien coéquipier et ami Mike James, Jordan Loyd et Kemba Walker sont en fin de contrat. Mike James est espéré par l’Olympiakos Le Pirée.

Avant de passer d’Istanbul à Monaco, Nick Calathes va s’atteler à bien terminer son passage au Fenerbahçe. Les demi-finales de playoffs turcs attendent encore le Floridien et son équipe.