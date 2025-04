Donte DiVincenzo veut jouer pour l’Italie au plus vite, dès l’Euro 2025 ?

Joueur étasunien doté d’origines italiennes, l’arrière des Minnesota Timberwolves Donte DiVincenzo (1,93 m, 28 ans) s’est entretenu avec le coordinateur des sélections masculines italiennes Gigi Datome et le sélectionneur de l’équipe nationale A Gianmarco Pozzecco sur son avenir possible en sélection italienne. Dans l’échange, on pouvait aussi compter Simone Fontecchio (2,03 m, 29 ans) qui lui a déjà représenté l’Italie aux Jeux olympiques de Tokyo et avait grandement participé à la bonne campagne de son équipe jusqu’en quart de finales, avec 19,3 points de moyenne sur la compétition.

« C’était très agréable de rencontrer l’entraîneur. Ils m’ont tous fait une très bonne impression, nous n’avons pas parlé de basketball et c’était honnêtement très agréable d’un certain point de vue. Je pense que c’était un dîner très productif et en même temps je me suis senti à l’aise avec tout le monde, évidemment aussi avec Simone (Fontecchio) », a confié DiVincenzo à la Gazzetta dello Sport.

Ce ne serait qu’une question de temps et une procédure administrative avant que DiVincenzo ne rejoigne l’équipe de Pozzecco. L’ancien Knick de New York pourrait même disputer l’EuroBasket 2025. « Mon père et mon agent s’occupent du passeport, tandis que je me concentre sur la fin de la saison régulière. »

Après la désillusion Paolo Banchero en 2023, l’ancienne star de Villanova (NCAA) ferait du bien à la sélection dans le statut du naturalisé. D’autant plus que son profil très énergique et agressif est profilé pour plaire au sélectionneur. Cette saison, l’arrière des Timberwolves tourne à 11,7 points à 39,4% de réussite à 3-points, 3,6 rebonds et 3,7 passes décisives en moins de 26 minutes.

Donte DiVincenzo n’a pas caché son envie de jouer pour la Squadra Azzurra, un projet qui ferait très plaisir à sa famille :

« Tout le monde est très fier de mon choix, ils espèrent que ce projet aboutira. Même ma fiancée, qui est d’origine italienne, pousse dans ce sens. J’en suis très heureux, je le répète, il ne me reste plus qu’à attendre de pouvoir obtenir mon passeport. »

Rudy Gobert et Donte DiVincenzo pourrait se retrouver plus tôt que prévu, avant même la pré-saison NBA, dans un potentiel huitième de finale. Pour ce faire, il faudrait que la France domine sa phase de poule et que l’Italie trouve le chemin de la qualification dans son groupe en terminant derrière la Grèce et l’Espagne. Pour la revanche du quart de finale de l’Euro 2022.