L’Italie pourra-t-elle (enfin) compter sur le joueur NBA Donte DiVincenzo ?

Donte DiVincenzo (1,92 m, 27 ans) en équipe d’Italie, cela fait un long moment qu’on en parle. Mais depuis 2019 et les premiers souhaits du joueur d’évoluer pour la Squadra Azzurra, le dossier n’a pas beaucoup avancé. Sauf qu’à quelques mois des Jeux olympiques de Paris, l’arrière des New York Knicks a une nouvelle fois fait part de son envie de jouer sous le maillot italien.

« Dans l’idéal, j’aimerais, oui (faire partie de l’équipe d’Italie), affirme-t-il au New York Post. « En matière de logistique et pour tout le reste, je ne sais pas si c’est possible. Mais si tout s’enchaîne parfaitement, j’adorerais. »