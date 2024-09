L’improbable destination de Dovydas Redikas, ex-international lituanien, à Colmar en Régional !

Dovydas Redikas et Régional, l’association a de quoi surprendre ! La trentaine à peine dépassée, l’ancien international lituanien va pourtant bien découvrir le 7e échelon du basket français, à Colmar. Pour le plus grand plaisir du club alsacien et en attendant bien mieux pour le joueur…

Une amitié avec le team manager

L’arrivée de Dovydas Redikas (1,93 m, 31 ans) est liée à une amitié avec le team manager de l’équipe de Colmar, Fabien Drago. « C’est un énorme coup et je suis ravi qu’il ait accepté de venir », se félicite ce dernier auprès des DNA, lui qui a connu le joueur de 2019 à 2021 à Kaysersberg, situé à 13 km de Colmar. L’occasion pour le meneur de rejouer de nouveau au basket, après deux dernières années compliquées sur le plan physique, avec une saison quasi blanche à l’Alliance Sport Alsace et un dernier exercice entre Orchies en NM1 et la 2e division italienne à Imola.

Car la France s’est avéré être une terre d’adoption pour Dovydas Redikas depuis son arrivée dans l’Hexagone en 2019. Sa réputation brisée dans son pays natal par des affaires extra-sportives (condamné à trois ans de prison avec sursis en 2018 pour avoir volé son ex-compagne), l’ancien joueur du Lietuvos Rytas avait pu cumuler plusieurs saisons en NM1 (Kaysersberg et Besançon). Et même participer au très bel exercice 2022-2023 de l’Alliance Sport Alsace, jusqu’aux portes de la finale des playoffs Pro B.

Avec Colmar, Dovydas Redikas va donc pouvoir tenter de reprendre du rythme. Et pourquoi pas relancer le fil de sa carrière… « On est bien conscients qu’il n’a rien à faire à ce niveau-là et qu’on ne va peut-être pas le garder longtemps ». C’est ce qu’espèrent certainement les premiers adversaires de Colmar.