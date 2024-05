Drew Gordon, n°2 à l’évaluation de Pro A en 2016, est décédé

Drew Gordon, ancien joueur de Châlons-Reims, est décidé à l’âge de 33 ans dans un accident de la route, à Portland dans l’Oregon. Le grand frère d’Aaron Gordon (Denver Nuggets) est connu en France pour avoir réalisé une très belle saison en 2015-2016, avec le CCRB.

Former NBA forward Drew Gordon, the brother of Nuggets forward Aaron Gordon, died in a car accident in Portland, Ore., today, his agent Calvin Andrews confirmed to ESPN Andscape. The San Jose native who played at UCLA and New Mexico was 33 years old.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) May 31, 2024