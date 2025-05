Du doute à un match de patronne : quel rebond de Leila Lacan, élue MVP de la finale !

Si l’on nous avait dit ça samedi dernier, quand elle venait de cumuler 6 points à 2/8 et 3 balles perdues lors de la défaite inaugurale, on n’y aurait pas cru… Non pas que l’on ne reconnaisse pas l’immense talent de Leila Lacan, bien sûr, mais c’est justement que l’on ne reconnaissait pas la Ruthénoise depuis le début des playoffs (7 points de moyenne, à 13/43 aux tirs), en perte totale de confiance.

Mais il faut croire qu’un seul tir réussi a des vertus thérapeutiques ! Il aura suffi d’une seule prière, envoyée de plus de neuf mètres dans le troisième quart-temps du Match 2 lorsque Basket Landes était encore embêtée par Tarbes, pour titiller l’ego de la championne. Et l’internationale a fini en trombe !

« Sur l’ensemble de ces playoffs, ce n’est pas moi la MVP ! »

Loin de son entame ratée au Quai de l’Adour, elle a cumulé 11 points à 3/7, 3 rebonds et 2 interceptions lors de la deuxième manche, enlevée à l’étouffée (51-44), avant de réserver son chef-d’œuvre ce vendredi pour le match du titre : 21 points à 7/12, 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 23 d’évaluation en 25 minutes.

🌟 Leïla Lacan sacrée MVP de la finale ! Avec 21 points inscrits, elle porte les Landaises vers le sacre. Immense joie pour le club, qui décroche le 2e titre de son histoire ! pic.twitter.com/oRnceO5Nax — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 16, 2025

Un ultime festival qui lui aura valu le trophée de MVP de la finale, même si elle semblait bien mal à l’aise à l’idée de recevoir cette récompense individuelle. « Sur l’ensemble de ces playoffs, je pense que ce n’est pas moi la MVP », a-t-elle humblement avoué à Sport en France. « Il faut féliciter toutes celles qui ont compensé mon manque de qualité. Mais je suis super contente d’avoir fait ça avec cette équipe ! On revient d’un mois de janvier où l’on prend -40 puis -20 à Bourges. On a traversé beaucoup d’épreuves mais finir par ce titre, ça récompense notre courage et notre détermination. »

Et maintenant la WNBA avant l’Euro ?

Victorieuse de son premier titre majeur en carrière, même si elle dispose déjà de deux médailles internationales (bronze à l’EuroBasket 2023 et argent aux JO 2024), l’ancienne meneuse d’Angers va désormais filer en WNBA rejoindre sa nouvelle franchise de Connecticut. Avant de retraverser l’Atlantique très rapidement, pour disputer l’EuroBasket. La MVP de la finale de la Wonderligue est toujours annoncée présente au Pirée, et c’est une très bonne nouvelle !