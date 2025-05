La deuxième couronne de Basket Landes, sacré champion de France !

Quarante minutes pour aller chercher le titre de champion de France. L’odeur des frites chaudes, un public en fusion, l’ambiance de la banda, tous les ingrédients étaient réunis ce vendredi 16 mai à Mont-de-Marsan.

En s’imposant largement face à Tarbes (84-51) grâce notamment à l’efficacité redoutable de la paire Leila Lacan – Destiny Slocum, Basket Landes a fait chavirer le public de l’espace François-Mitterrand. Une victoire synonyme de deuxième titre de champion de France, quatre ans après celui glané en 2021. Justement, quatre ans après le huis-clos du Prado, la fête s’annonce immense dans les Landes !

+14 à la mi-temps : les Landaises s’envolent

Dans un début de match difficile marqué par beaucoup de tension, de contacts rugueux et un manque d’adresse de part et d’autre, c’est Basket Landes qui a pris un meilleur départ (18-14, 10′). Comme mercredi soir lors de la deuxième manche, Leila Lacan (MVP de la finale ; 21 points, 5 rebonds et 2 passes décisives) et Destiny Slocum (18 points, 2 rebonds et 1 passe décisive) ont montré la voie à leurs coéquipières.

Frustrées et distancées dans cette première mi-temps, les Tarbaises ont joué dans la précipitation. Sérieuses en défense et redoutables en contre-attaque, les joueuses de Julie Barennes ont pris le large dans ce deuxième quart-temps (32-19, 17′). Poussé par son public de l’espace François-Mitterrand et à la faveur d’un cinglant 21-11, les Montoises ont mis un véritable coup d’accélérateur juste avant la mi-temps pour rentrer aux vestiaires avec 14 longueurs d’avance (39-25, 20′).

Deuxième titre pour Basket Landes, quatre ans après

De retour sur le parquet, les Landaises ont continué de surfer sur cette belle dynamique. La doublette Slocum – Lacan a poursuivi son chantier offensif et Tarbes n’a jamais réussi à relever la tête. Repoussées à 23 points à dix minutes du terme (61-38, 30′), les joueuses de François Gomez ont pris l’eau dans ce troisième quart-temps.

Dans un dernier quart-temps maîtrisé, Basket Landes a géré son avance, faisant même gonfler l’écart. Un large succès (84-51) synonyme de qualification directe pour l’EuroLeague la saison prochaine. Une formidable façon d’oublier la frustration de 2024, avec ces deux défaites en finale, de la Coupe de France (contre Bourges) et du championnat (contre Villeneuve-d’Ascq). « Ça a été une belle leçon pour nous l’an dernier mais je suis trop contente là », pouvait exulter la capitaine Clarince Djaldi-Tabdi, interrogée par Sport en France.

Dernière amère pour Endy Miyem

Dans une ambiance indescriptible, l’Espace Mitterrand a tout de même eu l’élégance de réserver une formidable ovation pour la dernière danse d’une très grande de l’histoire du basket français, Endy Miyem. Si son ultime sortie restera certainement amère, vu l’ampleur du score, la future directrice sportive du TGB a étiré sa carrière dans des proportions que personne n’attendait pour ce printemps 2025, jusqu’au Match 3 de la finale. « La fin n’est pas simple mais on a fait un bon parcours », convenait-elle. « Personne ne s’y attendait mais on l’a fait, on est allé le chercher avec les tripes. Sauf que ce soir, Basket Landes était beaucoup plus fort que nous… »

Plus tôt dans la saison, l’équipe de Julie Barennes s’était pourtant retrouvée dans la position inverse, encaissant, par exemple, 74 points en l’espace d’une semaine et trois matchs en janvier contre Mersin et Bourges. Mais les Landaises ont su être résiliantes, faire le dos rond et attendre leur moment, à l’image de Marie Pardon, brillante lors de ces playoffs. « Tout le monde s’est foutu de sa gueule avec son panier contre son camp mais c’est elle la vraie MVP de la finale », clamait la directrice générale, Marie-Laure Lafargue.

« Une équipe incroyable ! »

Peu importe l’identité de la lauréate au final (Leila Lacan), c’est toute une équipe qui a roulé sur le TGB ce vendredi, loin du basket pas toujours très chatoyant proposé ces derniers temps. Et ça, c’est Luisa Geiselsoder, reine de la piste de danse improvisée sur le parquet, qui le résume le mieux. « On a gagné avec 12 joueuses ! On a travaillé vraiment dur, on a connu des hauts et des bas, mais on a montré quel type d’équipe on est. Une équipe incroyable et complète ! » Une équipe championne de France surtout.