Dur week-end pour Paris : après l’ASVEL, au tour du Mans d’être son bourreau !

De l’ASVEL au Mans, Paris va-t-il connaître son premier coup de moins bien de la saison ? En tout cas, le club de la capitale enchaîne pour la première fois de la saison deux défaites toutes compétitions confondues. Ce dimanche 15 décembre, le leader de l’EuroLeague a mordu la poussière sur le parquet du Mans (84-76), deux jours après avoir vu son exceptionnel série de victoires sur la scène européenne s’interrompre à Villeurbanne.

Le Mans renverse le Paris Basketball. Les Sarthois font une double bonne opération en restant dans la course à la qualification en Leaders Cup.

Le Mans coupeur de grosses têtes

Le Paris Basketball ne gardera certainement pas un souvenir impérissable de ses voyages dans les Pays de la Loire cette saison. Si Cholet avait été le théâtre de la première victoire de Paris dans l’élite en octobre 2021 grâce à un tir de Kyle Allman, la Meilleraie et Antarès auront cette saison été les lieux de deux des trois premières déconvenues du club parisien en Betclic ELITE (avec Gravelines-Dunkerque). Mais comme pour le club des Mauges, la formation sarthoise a largement mérité son succès contre le club de la capitale.

Le Mans Sarthe Basket semble en tout cas vouloir endosser le statut de chasseur de têtes cette saison. Déjà tombeur de l’AS Monaco un mois auparavant, le MSB a exaucé les voeux de son coach face à Paris : « être la meilleure version de soi-même ». Auteur d’un énorme money-time sur le Rocher, le meneur Trevor Hudgins a signé le meilleur match de sa carrière depuis son arrivée en Europe en novembre 2023 (28 points dont 5/12 à 3-points pour 27 d’évaluation).

Dans une rencontre plutôt serrée en première période (42-36, 20′), l’équipe mancelle a profité de la fébrilité parisienne du jour pour s’échapper à partir de la seconde mi-temps. Si Tyson Ward (23 points à 8/15 aux tirs) et les Parisiens étaient bien décidés à ne pas connaître la défaite une 2e fois de suite, ils ont cependant dû reconnaitre la supériorité d’Hudgins et ses partenaires sur cette partie. Si les joueurs de Guillaume Vizade se sont surtout reposés sur le natif du Kansas concernant l’adresse extérieure (7/31 à 3-points dont 5/12 de Hudgins), les Manceaux ont en revanche été irréprochables sur la ligne de réparation (21/21 aux LFs) et dominateurs au rebond (39 prises à 30).

Alors que Paris avait l’occasion de prendre la place de leader de Betclic ELITE à Cholet, le club parisien devra pour l’instant se « contenter » uniquement de l’EuroLeague. Pour Le Mans (7e), l’opération est toute bénéfique en vue de la Leaders Cup, surtout après la victoire de Strasbourg (8e).