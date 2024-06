Dusko Ivanovic et Baskonia se séparent pour la 4e fois, Luca Banchi ciblé pour le remplacer ?

Mythique entraîneur monténégrin, tacticien de Limoges lors du triplé en 2000, Dusko Ivanovic quitte le club basque de Baskonia Vitoria-Gasteiz pour la quatrième fois depuis son premier mandat entre 2000 et 2005. L’entraîneur de Bologne et ancien de la SIG, Luca Banchi est une cible du club basque pour succéder à Ivanovic alors que Frédéric Fauthoux a démenti la rumeur qui l’envoyait à Vitoria.

Dusko Ivanovic avait fait son retour en terres basques fin octobre 2023 après avoir été évincé de l’Étoile Rouge de Belgrade pour mauvais résultats. Son retour a amené une impulsion à son club de cœur. il est parvenu à décrocher une place en play-in et par la suite une qualification en playoffs. Les résultats dans la ligue nationale, la Liga Endesa, ont été plus compliqués. Baskonia a fini à la neuvième place du classement.

Grand artisan du triplé du CSP en 2000



Le Monténégrin conclut là un chapitre de sa carrière, à 66 ans, lui qui avait signé pour la première fois à Baskonia en 2000 après sa seule et unique saison de coach en France, au CSP Limoges. Lors de la saison 1999-2000, il a réalisé un triplé historique avec Limoges. Dusko Ivanovic a remporté le Championnat, la Coupe de France et la dernière édition de la Coupe Korac (ancêtre de l’EuroCup). Recruté par le club basque à l’intersaison, il aurait pu rentrer dans l’histoire en remportant la nouvelle édition de l’EuroLeague, en 2001, mais il a échoué avec son équipe en finale. Dusko Ivanovic a de nouveau manquer de soulever le trophée en 2005. L’ancien joueur du Buducnost Podgorica a été sacré champion d’Espagne par trois fois avec Baskonia (2002, 2010 et 2020).

We’re looking forward to facing Dusko Ivanovic and Baskonia some time again in 6-7 months! 🔙😄 https://t.co/dAfrT93jvM — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) May 27, 2024

Luca Banchi pourrait le remplacer

Luca Banchi fait partie des potentiels remplaçants selon La Repubblica, lui qui a été l’artisan de la saison particulière de la Virtus Bologne en EuroLeague. Le club d’Emilie-Romagne a été, jusqu’à la trêve internationale, à la troisième place du classement. Après la fenêtre internationale de février, la Virtus a chuté au classement pour terminer à la dixième place. Dans la ligue nationale, Bologne est toujours en lice en playoffs. Les coéquipiers d’Isaïa Cordinier sont qualifiés en finale. Ces résultats font du tacticien italien la cible prioritaire du club basque selon La Repubblica. Les deux parties étaient déjà en contact l’été passé. L’ancien entraîneur de la SIG pourrait donc découvrir l’Espagne. Il n’y a jamais entraîné dans sa longue carrière, débutée en 1985.