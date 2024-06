Isaïa Cordiner de retour en finale des playoffs italiens avec Bologne

Isaïa Cordinier (1,97 m, 27 ans) connaît sa troisième saison avec la Virtus de Bologne en Serie A. Et va connaître ses troisièmes finales de playoffs italiens, après avoir été éliminé au play-in de l’Euroleague. Pour la quatrième saison consécutive, le titre italien va en effet se jouer entre Bologne et l’Olimpia Milan. L’arrière français, qui a rejoint l’équipe en 2021, va une nouvelle fois prendre part à ce classique du basket italien.

Son équipe de la Virtus s’est imposée en quatre matchs en demi-finales contre Venise. Lors du Match 4, remporté à l’extérieur (81-96) ce vendredi soir, Cordinier a une nouvelle fois inscrit son nom au compteur avec 7 points, 3 rebonds et 2 passes décisives. Même s’il a été maladroit (2/8 de réussite aux tirs) et a perdu 3 ballons. Sur l’ensemble des playoffs, l’international tricolore compile des statistiques meilleures qu’en saison régulière, avec 11,6 points de moyenne à 43,4% de réussite aux tirs (dont 34,6% à 3-points), 4,4 rebonds et 2,8 passes décisives en 26 minutes. Arrière titulaire, il pèse dans les résultats de son équipe, qui a éliminé Torona en cinq matchs puis Veneza en quatre.

Le classique face à Milan en approche

Face à eux en finale vont donc une nouvelle fois se dresser les Milanais de l’Olimpia, doubles champions en titre, que Bologne n’a plus réussi à battre en finale depuis 2020-21, avant l’arrivée de Cordinier. Premiers de sa saison régulière, les coéquipiers du Français auront l’avantage du terrain face à l’armada milanaise composée des anciens NBAers Nikola Mirotic, Shabazz Napier ou encore Nicolo Melli. La série débutera lors des Matchs 1 et 2 à Bologne le jeudi 6 et samedi 8 juin.