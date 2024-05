Malgré un bon Cordinier, Venise s’impose contre Bologne au match 3

La Virtus Bologne aurait pu se qualifier en finales des playoffs de Serie A, la première division italienne, ce mercredi 29 mai. Toutefois, Venise a réussi à décrocher le match 3. A domicile, le Reyer Venizia s’est imposé 78 à 73. Dans la défaite de son équipe, Isaia Cordinier (1,97 m, 27 ans) a été très efficace. Venise est mené 2 à 1 avant d’accueillir le match 4.

Venise a remporté cette rencontre après avoir été mené de 13 points à la fin du premier quart (16-29). Pour remonter au score, les Vénitiens ont pu s’appuyer sur Jordan Parks. L’Américain a comptabilisé 19 points et 8 rebonds pour 28 d’évaluation. Isaïa Cordinier a tout tenté et a porté son équipe à bout de bras. L’ancien joueur d’Antibes et Nanterre a joué 30 minutes (le plus gros temps de jeu de Bologne). C’est bien le Français qui en fin de match a porté son équipe. Il a comptabilisé 12 points à 4/10 aux tirs (dont 1/3 à 3-points), 5 rebonds et 5 passes décisives pour 14 d’évaluation. Ante Zizic a, lui, totalisé 24 d’évaluation (16 points à 100% de réussite, 4 rebonds). Ces performances n’ont pas permis à Bologne de décrocher la victoire. La Virtus s’incline 73 à 78.

Le match 4 aura lieu ce vendredi 31 mai à Venise. Si Bologne s’impose, l’équipe de Luca Banchi prendra la direction des finales. Si Venise gagne, il y aura un match 5 à Bologne.