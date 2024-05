Isaïa Cordinier et la Virtus Bologne filent en demi-finale des playoffs

La Virtus Bologne et Isaïa Cordinier s’est faite peur en se retrouvant poussé dans un match 5 mais ils n’ont pas craqué. Grâce à l’intérieur géorgien Tornike Shengelia et au MVP de la saison régulière de Serie A Marco Belinelli (22 et 15 points), les Bolognais se sortent d’une mauvaise passe.

Cordinier confirme, Kamagate dans le dur

Auteur de très bons quarts de finale, Isaïa Cordinier a été l’un des autres acteurs majeurs de la Virtus lors de ce match 5 à domicile. L’ailier a inscrit 8 points, pris 7 rebonds et délivré 6 passes décisives, pour 17 d’évaluation en 29 minutes jouées, en étant peut-être boosté par sa pré-sélection pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

L’autre Français de cette série, Ismaël Kamagate, a été beaucoup moins à son aise, comme dans la globalité de cette série des quarts de finale (4 points, 2 rebonds et 5 d’évaluation en 18 minutes de jeu en moyenne). Après n’avoir inscrit aucun point sur les deux premiers matchs, l’ancien pivot du Paris Basketball avait bien relevé la tête lors de la victoire au match 3 (10 points). Lors de ce match décisif, il n’a pu éviter la défaite des siens malgré ses 20 minutes de présence sur le parquet, pour 5 points et 3 rebonds. Après un début de saison compliqué avec l’Olimpia Milan, Ismaël Kamagate espérait rebondir à Tortone. Malgré donc une campagne de playoffs avec un manque de constance, le Français s’est rendu intéressant en saison régulière avec 7,8 points et 3 rebonds en 16 minutes de jeu en moyenne.