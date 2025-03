Elias Kherzane renforce Fougères pour la deuxième phase

Pour la deuxième phase du championnat de Nationale 1, le Pays de Fougères Basket a officialisé l’arrivée d’Elias Kherzane (1,80 m, 25 ans). Le meneur de 25 ans, formé à Lille, vient renforcer l’effectif breton jusqu’à la fin du mois de mai. Il a fait ses débuts lors de la victoire contre Boulogne-sur-Mer.

Une arrivée express et des débuts prometteurs

Arrivé en tant que joker médical de Florian Chapuy (1,86 m, 27 ans), blessé au genou, Elias Kherzane n’a pas tardé à enfiler son maillot et à fouler les parquets avec Fougères. Dès son premier match, il a apporté sa contribution dans la victoire de son équipe face à Boulogne-sur-Mer (84-70), compilant 4 points et 3 passes décisives en seulement 10 minutes.

Un parcours marqué par la Nationale 1

Natif de Tourcoing, Elias Kherzane a suivi un parcours formateur chez les Red Giants de Lille, avant de faire ses armes professionnelles en Nationale 1 sous les couleurs du STB Le Havre. Meneur au profil complet, il a ensuite multiplié les expériences en NM1 avec Rueil, Berck et plus récemment Loon-Plage.

Objectif maintien avec Fougères

C’est désormais en Bretagne qu’il vient poser ses valises, avec pour mission d’épauler le groupe dans cette deuxième phase capitale du championnat. À 25 ans, Elias Kherzane arrive avec de l’expérience et une envie certaine de se relancer après un début de saison plus discret. « Très heureux de rejoindre le Pays de Fougères Basket pour la 2ème phase du championnat 2024-2025 de Nationale 1 et hâte de rencontrer les supporters lors des matchs à la salle Justy Specker », a-t-il déclaré pour l’annonce officielle de sa signature.

Avec cette signature, Fougères espère solidifier sa rotation sur le poste de meneur et assurer son maintien dans une poule de Nationale 1 toujours plus disputée. Fortement impacté par la pénalité de 5 points, le promu est 11e de la poule basse de NM1.