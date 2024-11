Elric Delord, le profil idoine pour sauver l’Élan Chalon ?

Savo Vucevic démis de ses fonctions, l’Élan Chalon est parti pour Cholet avec un duo de coaches formés par les ex-assistants Maxime Pacquaut et Emmanuel Coeuret. Le premier a déjà assuré un intérim lors de la saison 2021-2022. Cependant, le président Vincent Bergeret et le directeur sportif Julien Espinosa vont chercher qui va prendre le rôle à plus long terme.

Si très peu de joueurs formés localement sont encore disponibles sur le marché de la Betclic ELITE, en revanche plusieurs anciens coaches de club de la division sont sans contrat. C’est notamment le cas d’Elric Delord qui a quitté Le Mans Sarthe Basket à l’issue de son contrat, le 30 juin 2024. Fort de son expérience plutôt réussie dans la Sarthe, l’ancien assistant-coach de l’ASVEL jouit également de bons contacts en Saône-et-Loire puisqu’il connaît bien Julien Espinosa. Il avait cependant annoncé prendre une pause cette saison dans sa carrière d’entraîneur.

Cependant, malgré les rumeurs de sa signature à venir, son arrivée a pour le moment été démentie à plusieurs reprises. Autrement, plusieurs coachs français sont sur le marché. Champion de France en 2018 avec Le Mans, Eric Bartecheky est sans club depuis son départ de l’Élan béarnais. Ancien joueur de l’Élan Chalon, le natif du Creusot (à 30 minutes de route de Chalon) Germain Castano est lui libre depuis son départ d’Orléans, le 30 juin. On imagine mal Jean-Denys Choulet revenir à l’Élan Chalon – où l’aura de l’ancien président Dominique Juillot reste importante -, lui qui n’a pas de club depuis son départ de Roanne en février dernier. Ce dernier est le sélectionneur du Kosovo comme Mehdy Mary est sélectionneur de la Tunisie. Il ne travaille plus en club depuis trois ans et son départ du Limoges CSP. Laurent Foirest est disponible depuis son éviction des Metropolitans 92.

Pour cette tâche, on imagine mal l’Élan Chalon se tourner vers un technicien plus habitué aux joutes de la Pro B. Autrement, Laurent Pluvy est sur le marché après avoir été écarté par Nantes. Maxime Bézin a effectué un travail reconnu à Lille. Après avoir terminé sa carrière de joueur à l’Élan Chalon en 1999 et y avoir commencé celle d’entraîneur dans la foulée, Emmanuel Schmitt est sans club depuis son départ d’Aix-Maurienne en juin dernier. N’oublions pas Nikola Antic qui est libre depuis deux ans et son départ de Boulazac.

Quant aux pistes menant vers l’étranger, l’Élan Chalon a connu un précédent avec Sebastian Machowski en 2021-2022 qui devrait échauder la direction. Reste à savoir si l’Élan Chalon va avancer sur la piste Elric Delord. Ou sur une autre.