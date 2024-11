Vincent Bergeret (Chalon) sur l’éviction de Savo Vucevic : « La décision la plus difficile que j’ai prise »

Arrivé à l’Élan Chalon en 2022, Savo Vucevic avait apporté enfin un peu de stabilité à un club qui en manquait depuis le départ de Jean-Denys Choulet. Le technicien franco-monténégrin de 67 ans avait ramené le club bourguignon en Betclic ELITE avant de l’y maintenir. Mais le début de saison 2024-2025 est particulièrement compliqué. Alors la direction du club a décidé de l’écarter de ses fonctions. Une décision qui s’est révélée particulièrement difficile a confié le président Vincent Bergeret dans le Journal de Saône-et-Loire :

« Ce n’est pas évident du tout aujourd’hui. C’est la décision la plus difficile que j’ai prise depuis trois ans et demi. Sans en rajouter, je tiens déjà à rendre hommage à Savo. Je n’oublie pas qu’il nous a fait monter de Pro B en Élite. Et je n’oublie pas non plus qu’il nous a maintenus, l’an dernier, avec ces fameuses trois descentes. Je voudrais déjà lui rendre hommage pour ça avant tout. »