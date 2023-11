En couveuse à Milan, Ismaël Kamagaté ne veut « pas précipiter les choses » pour la NBA

Ismaël Kamagaté, qui commence à prendre ses marques à l'Olimpia Milano même s'il ne joue quasiment pas en EuroLeague, continue à rêver de NBA. Il veut rester patient, afin d'arriver dans la ligue américaine quand il sera prêt.

Ismaël Kamagaté (2,11m, 22 ans) a fait le choix de se développer dans l’ombre. Choisi en 46ème position de la Draft 2022 par les Nuggets, le pivot français n’a toujours pas été appelé en NBA. Il fait partie des deux tricolores avec Hugo Besson – sur les quatre draftés cette année-là – à ne pas avoir encore joué dans la grande ligue. Son expérience américaine se résume à 9 matchs de Summer League, répartis entre juillet 2022 et juillet 2023 (6.0 points et 5.4 rebonds en 19 minutes de moyenne).

Aucune de ces expériences ne s’est traduite par un contrat en NBA. Alors que le poste de pivot remplaçant était vacant aux Nuggets mais qu’il a été prié de rester en Europe, Kamagaté s’est confié récemment à Eurohoops, et a expliqué vouloir rester patient vis-à-vis de sa situation :

« Il ne faut pas précipiter les choses, parce que c’est comme ça qu’on se perd. Prendre son temps, faire ce qu’on peut. Dans une équipe NBA, tout le monde sait tout faire. Il faut plutôt apprendre à devenir un maître dans le domaine où on est le meilleur, c’est ce que j’ai appris cet été […] Jouer en NBA est un rêve. En jouant en Summer League j’ai compris que je ne devais pas y aller tant que je n’étais pas prêt. Tout le monde veut avoir sa place mais c’est une ligue qui ne pardonne pas. »

Apprendre auprès de joueurs expérimentés

En attendant, l’ancien intérieur de la réserve d’Orléans (NM3) continue de se développer à Milan. Seul hic majeur : il ne joue quasiment pas en EuroLeague (6 minutes de jeu cumulées), prenant principalement part au championnat italien. Il y compile 7,7 points à 85% et 3,1 rebonds en 13 minutes de moyenne sur 7 matchs. Si l’international est en train de monter en puissance (trois sorties à plus de 9 points sur le dernier mois), ses statistiques et son temps de jeu restent inférieurs à ce qu’il connaissait en France, d’autant qu’il restait déjà sur une saison de surplace, voire pire, dans le système douteux de Will Weaver à Paris. De quoi le mêler à des rumeurs de transfert en début de saison, qui n’ont finalement pas abouti. Pour cause, le secteur intérieur est déjà bien fourni à Milan (Nikola Mirotic, Kyle Hines, Alex Poythress, Nicolo Melli, Johannes Voigtmann). Mais Kamagaté dit beaucoup apprendre dans le vestiaire aux côtés de ces vétérans européens :