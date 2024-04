En démonstration au Mans, Paris prépare sa finale d’EuroCup avec une 17e victoire d’affilée !

Avant de disputer une finale d’EuroCup face à la JL Bourg mardi soir, le Paris Basketball se déplaçait sur le parquet du Mans ce samedi soir. Dominateurs, les Parisiens se sont offerts une victoire nette et sans bavure (55-88).

Shorts et Hifi se régalent avant l’EuroCup



Quoi de mieux qu’une nouvelle victoire en championnat pour aborder sereinement une finale européenne ?! Dès le début du match, les Parisiens ont imposé un rythme d’enfer et profité des maladresses mancelles pour creuser un premier écart significatif (4-10, 6′). Bousculés dans ces premières minutes, les Manceaux ont su réagir pour rester au contact. Devant de 5 points à l’issue d’un premier quart-temps accroché (14-19), le Paris Basketball s’est reposé sur son maître à jouer T.J. Shorts (15 points, 4 rebonds et 7 passes décisives) pour s’envoler au tableau d’affichage. Les locaux ont fait preuve d’une belle résistance avant de prendre un éclat juste avant la mi-temps. Guidés par un collectif de qualité et un jeu en transition très efficace, les joueurs de Tuomas Iisalo ont infligé un sévère 15-2 pour rejoindre les vestiaires nettement en tête (31-48).

Paris valide ses premiers playoffs



Revenus sur le parquet du Mans avec la même intensité, les Parisiens ont récité leur basket, comptant jusqu’à 20 points d’avance au cœur du troisième quart-temps (39-59, 24′). Dominés dans tous les secteurs du jeu, les locaux ne sont pas parvenus à stopper l’hémorragie, à l’image d’un William Howard tenu à 1/9 après son 38 d’évaluation contre Blois. Discret en première mi-temps, Nadir Hifi (21 points et 3 rebonds) en a également profité pour noircir un peu plus la feuille de statistiques. Toujours largement en tête à dix minutes du terme (45-66), le Paris Basketball s’est offert une large victoire en terre mancelle, sa 17e d’affilée toutes compétitions confondues ! De quoi valider ses tous premiers playoffs de Betclic ÉLITE et passer un dimanche confortable, au chaud, en regardant Bourg-en-Bresse – Blois…